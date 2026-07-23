El Miracle posa l’economia solidària rural al centre del mapa
El FESSrural convertirà el Solsonès en punt de trobada de les iniciatives de l’economia social i solidària amb una trentena d’entitats i un programa de debats, cultura i activitats familiars
El Santuari del Miracle es convertirà els dies 31 de juliol i 1 d’agost en l’epicentre de l’economia social i solidària rural de Catalunya amb la celebració de la setena edició del FESSrural, el Festival de l’Economia Social i Solidària Rural. La proposta reunirà durant dos dies iniciatives, entitats i projectes vinculats a la transformació econòmica i social del món rural, amb un programa que combinarà gastronomia, espectacles, converses, debats i activitats de descoberta del territori.
El festival començarà divendres 31 de juliol amb el taller Energia comunitària: aprofitament forestal cooperatiu i energia tèrmica rural, organitzat per Prades Coop en el marc del projecte ESSBosc Cooperatiu. La sessió obrirà a les 10 del matí el cicle de debats, que tindrà continuïtat dissabte amb converses breus sobre cooperativisme rural, compra pública, articulació territorial de l’economia social i solidària, transició energètica i cures.
La jornada inaugural continuarà amb una xerrada de la divulgadora i activista Vanesa Freixa sobre Món rural i pràctica solidària i un concert del cantautor Feliu Ventura. L'organització també ha previst un àpat comunitari, que cal reservar abans del 28 de juliol a través de Territori de Masies.
El gruix de la programació es concentrarà dissabte 1 d’agost, amb una fira d’entitats, iniciatives i producte que reunirà una trentena de parades i estands d’iniciatives socials locals i d’arreu de Catalunya. Els espais de la fira s’ubicaran a l’entorn del claustre del monestir i s’estructuraran en diferents àmbits dedicats a la cultura, els tallers i l’oci, la restauració i les activitats per a la canalla.
Entre les propostes de la jornada hi haurà el vermut literari El nostre feixisme, amb Jordi Mir i Roser Vernet, i la conversa Pagesia i futur, amb Martina Marcet, Arnau Vilaseca, Júlia Viejobueno i Teresa Torner, conduïda per Marc August Muntanya. A la tarda, el programa incorporarà també el pòdcast de la Jornal en directe.
L'oferta es completarà amb activitats per a diferents públics. El programa inclourà una passejada d’interpretació del paisatge amb L’Arada Creativitat Social, l’activitat familiar La vida secreta del bosc, a càrrec de Mont Natura, i una visita patrimonial al Miracle amb Solsona Experience. També hi haurà l’espectacle de contes sobre antiracisme Contes sota el mateix cel, amb Alba Mascarella, i un taller de creació amb filferro amb David Lama, de l’Orri dels Ens.
L’Espai Canalla oferirà activitats de descoberta de l’economia social i solidària i de les entitats del territori, així com propostes relacionades amb la memòria popular i el patrimoni dels paisatges rurals. L’espai inclourà també un racó de lectura infantil, jocs de taula tradicionals i de gran format i una zona específica per a infants de zero a tres anys.
El festival arriba enguany amb un discurs centrat en la necessitat de reforçar les xarxes de cooperació i l’economia social com a resposta als reptes del món rural. El manifest de l’edició assenyala les dificultats de la petita pagesia, la manca de serveis, el despoblament i les dificultats d’accés als serveis bàsics, així com el predomini d’una visió urbanocèntrica en les polítiques públiques.
Davant d’aquesta realitat, el FESSrural reivindica una resposta col·lectiva i d’aprofundiment democràtic i planteja el festival com un espai de trobada però també d’incidència social i política. El moviment defensa una economia transformadora que situï el bé comú per davant del lucre, impulsi la sobirania econòmica, energètica i alimentària i fomenti la relocalització de l’activitat i els circuits curts.
La proposta també posa l’accent en la necessitat de garantir els serveis bàsics i l’accés a la cultura, reforçar les estratègies municipalistes i establir aliances entre iniciatives per avançar cap a pobles vius i cohesionats.
L’edició d’aquest any està impulsada per un grup d’iniciatives de l’economia social i solidària articulades en el projecte ACTUA, de dinamització comunitària del Baix Solsonès i rodalia, promogut per L’Arada, amb Territori de Masies i altres entitats de la Taula per l’Economia Social i Solidària del Solsonès i Rodalies. El festival també compta amb el suport de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i les seves xarxes territorials d’entorns rurals.
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