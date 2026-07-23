Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incivisme a ManresaRisc d'incendiOnada de calorFira MediterràniaRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

El Miracle posa l’economia solidària rural al centre del mapa

El FESSrural convertirà el Solsonès en punt de trobada de les iniciatives de l’economia social i solidària amb una trentena d’entitats i un programa de debats, cultura i activitats familiars

Una imatge del FESS en una edició anterior

Una imatge del FESS en una edició anterior / ESPUNY

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Santuari del Miracle es convertirà els dies 31 de juliol i 1 d’agost en l’epicentre de l’economia social i solidària rural de Catalunya amb la celebració de la setena edició del FESSrural, el Festival de l’Economia Social i Solidària Rural. La proposta reunirà durant dos dies iniciatives, entitats i projectes vinculats a la transformació econòmica i social del món rural, amb un programa que combinarà gastronomia, espectacles, converses, debats i activitats de descoberta del territori.

El festival començarà divendres 31 de juliol amb el taller Energia comunitària: aprofitament forestal cooperatiu i energia tèrmica rural, organitzat per Prades Coop en el marc del projecte ESSBosc Cooperatiu. La sessió obrirà a les 10 del matí el cicle de debats, que tindrà continuïtat dissabte amb converses breus sobre cooperativisme rural, compra pública, articulació territorial de l’economia social i solidària, transició energètica i cures.

La jornada inaugural continuarà amb una xerrada de la divulgadora i activista Vanesa Freixa sobre Món rural i pràctica solidària i un concert del cantautor Feliu Ventura. L'organització també ha previst un àpat comunitari, que cal reservar abans del 28 de juliol a través de Territori de Masies.

El gruix de la programació es concentrarà dissabte 1 d’agost, amb una fira d’entitats, iniciatives i producte que reunirà una trentena de parades i estands d’iniciatives socials locals i d’arreu de Catalunya. Els espais de la fira s’ubicaran a l’entorn del claustre del monestir i s’estructuraran en diferents àmbits dedicats a la cultura, els tallers i l’oci, la restauració i les activitats per a la canalla.

Entre les propostes de la jornada hi haurà el vermut literari El nostre feixisme, amb Jordi Mir i Roser Vernet, i la conversa Pagesia i futur, amb Martina Marcet, Arnau Vilaseca, Júlia Viejobueno i Teresa Torner, conduïda per Marc August Muntanya. A la tarda, el programa incorporarà també el pòdcast de la Jornal en directe.

L'oferta es completarà amb activitats per a diferents públics. El programa inclourà una passejada d’interpretació del paisatge amb L’Arada Creativitat Social, l’activitat familiar La vida secreta del bosc, a càrrec de Mont Natura, i una visita patrimonial al Miracle amb Solsona Experience. També hi haurà l’espectacle de contes sobre antiracisme Contes sota el mateix cel, amb Alba Mascarella, i un taller de creació amb filferro amb David Lama, de l’Orri dels Ens.

L’Espai Canalla oferirà activitats de descoberta de l’economia social i solidària i de les entitats del territori, així com propostes relacionades amb la memòria popular i el patrimoni dels paisatges rurals. L’espai inclourà també un racó de lectura infantil, jocs de taula tradicionals i de gran format i una zona específica per a infants de zero a tres anys.

El festival arriba enguany amb un discurs centrat en la necessitat de reforçar les xarxes de cooperació i l’economia social com a resposta als reptes del món rural. El manifest de l’edició assenyala les dificultats de la petita pagesia, la manca de serveis, el despoblament i les dificultats d’accés als serveis bàsics, així com el predomini d’una visió urbanocèntrica en les polítiques públiques.

Davant d’aquesta realitat, el FESSrural reivindica una resposta col·lectiva i d’aprofundiment democràtic i planteja el festival com un espai de trobada però també d’incidència social i política. El moviment defensa una economia transformadora que situï el bé comú per davant del lucre, impulsi la sobirania econòmica, energètica i alimentària i fomenti la relocalització de l’activitat i els circuits curts.

La proposta també posa l’accent en la necessitat de garantir els serveis bàsics i l’accés a la cultura, reforçar les estratègies municipalistes i establir aliances entre iniciatives per avançar cap a pobles vius i cohesionats.

Notícies relacionades

L’edició d’aquest any està impulsada per un grup d’iniciatives de l’economia social i solidària articulades en el projecte ACTUA, de dinamització comunitària del Baix Solsonès i rodalia, promogut per L’Arada, amb Territori de Masies i altres entitats de la Taula per l’Economia Social i Solidària del Solsonès i Rodalies. El festival també compta amb el suport de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) i les seves xarxes territorials d’entorns rurals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatada una gossa que no podia caminar després d’haver ingerit cànnabis per error: «Va ser una experiència aterridora»
  2. Així serà el vespreig d'alta muntanya que se celebrarà aquest cap de setmana a la Catalunya central
  3. Una dona declara als Mossos que va preparar una ruta per a Jonathan Andic per encàrrec de la seva terapeuta
  4. Jordi Gracia, horticultor: «Aquest any la calor és criminal»
  5. Rosalía entra a l'examen per obtenir la nacionalitat espanyola: 'Una de les cantants més famoses...
  6. Multat amb 500 euros i sis punts menys per conducció temerària a Berga
  7. Com ens estan canviant les calorades?
  8. Els Mossos denuncien un jove de 19 anys per causar l'incendi de Pinell de Solsonès de primers de juliol

Jaume Cabanes, director de la producció Margaridó: "L'obra ensenya que no podem demonitzar l’altre"

Jaume Cabanes, director de la producció Margaridó: "L'obra ensenya que no podem demonitzar l’altre"

El Miracle posa l’economia solidària rural al centre del mapa

El Miracle posa l’economia solidària rural al centre del mapa

És el tauró pintat a Manresa un homenatge a Ferran Torres?

És el tauró pintat a Manresa un homenatge a Ferran Torres?

400 drons i cinc minuts més de pirotècnica allargaran l'espectacle a l'Agulla de la Festa Major de Manresa

400 drons i cinc minuts més de pirotècnica allargaran l'espectacle a l'Agulla de la Festa Major de Manresa

S'apaga la flama de la fuita de gas de la plaça de Sants després de més de dotze hores cremant

S'apaga la flama de la fuita de gas de la plaça de Sants després de més de dotze hores cremant

El Berguedà acull la nova càtedra de la UPC d'arquitectura i construcció en fusta per reforçar el sector

El Berguedà acull la nova càtedra de la UPC d'arquitectura i construcció en fusta per reforçar el sector

La Generalitat atribueix l’explosió de gas de Sants a dues causes independents: obres del metro i reparació de la canonada afectada

La Generalitat atribueix l’explosió de gas de Sants a dues causes independents: obres del metro i reparació de la canonada afectada

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7

El Parlament avala estudiar un sistema de pagament per vinyeta a les autopistes catalanes després del col·lapse de l’AP-7
Tracking Pixel Contents