El Projecte Escola-Empresa apropa 420 joves a les oportunitats laborals del Solsonès i Cardona
Les visites a quinze empreses s’incorporen al programa per facilitar que l’alumnat conegui de primera mà els entorns de treball i els perfils professionals que demana el territori
Un total de 420 alumnes de sis centres educatius del Solsonès i Cardona han participat aquest curs en les activitats del Projecte Escola-Empresa, una iniciativa que busca reforçar la relació entre el sistema educatiu i el teixit productiu del territori i facilitar que els joves coneguin les oportunitats laborals que tenen més a prop.
La principal novetat de l'edició 2025-2026 ha estat la incorporació de visites a empreses per part de l'alumnat de cicles formatius i de 4t d'ESO. En total, 190 estudiants han pogut entrar en quinze empreses del Solsonès i Cardona per conèixer directament els processos productius, l'organització dels llocs de treball i els perfils professionals relacionats amb els seus estudis.
El projecte també ha reforçat les accions d'orientació amb xerrades de professionals als centres educatius. Durant el curs se n'han fet 22, amb la participació de quinze empreses i professionals de diferents sectors, que han compartit la seva experiència amb 210 alumnes de 4t d'ESO. Empresaris, arquitectes, bombers, professionals de la salut i persones emprenedores han explicat les seves trajectòries i han apropat als estudiants oficis i professions que, en alguns casos, desconeixien.
«Les històries reals desperten curiositat, generen preguntes i complementen l'orientació acadèmica amb experiències que ajuden els estudiants a imaginar el seu futur professional», assenyala Judit Canals, tècnica del Projecte Escola-Empresa.
A més, 150 alumnes han participat en tres sessions centrades en la situació econòmica del Solsonès i Cardona, el teixit empresarial de la zona i els perfils professionals que tenen més demanda. L'objectiu és oferir als joves informació sobre el mercat laboral del territori perquè puguin prendre decisions sobre la seva formació amb més elements de referència.
Per a la directora de l'Agència de Desenvolupament Local, Glòria Domínguez, «l'orientació professional és molt més útil quan els joves poden conèixer directament les empreses i les persones que hi treballen». Domínguez considera que «escoltar experiències reals els ajuda a descobrir professions, trencar estereotips i prendre decisions amb més criteri sobre el seu futur. Alhora, les empreses tenen un canal per donar-se a conèixer i apropar-se al talent que necessitaran en els propers anys».
En aquesta edició hi han participat estudiants de 4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius de l'Escola Arrels II i l'Institut Francesc Ribalta, de Solsona; l'Institut Sant Ramon i l'Escola Vedruna, de Cardona, i l'Institut Escola Vall de Lord, de Sant Llorenç de Morunys. En total, una trentena d'empreses han col·laborat en el programa.
La relació entre els centres i les empreses també s'ha estès a altres formats. Les empreses han pogut proposar reptes reals perquè l'alumnat de batxillerat els abordés en els treballs de recerca, a partir de necessitats concretes del món empresarial. També s'han obert vies de col·laboració en projectes intermodulars dels cicles formatius, dues línies que es preveu reforçar el curs vinent.
Les enquestes de valoració mostren una resposta positiva al projecte. Les empreses puntuen amb un 9 sobre 10 les xerrades i amb un 8,4 les visites, mentre que tots els centres educatius participants manifesten la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa. Les activitats reben una valoració d'entre 9 i 9,1 per part dels centres.
Les valoracions també assenyalen aspectes a millorar, especialment en el format de les xerrades, que obtenen una puntuació mitjana de 7,2. De cara al pròxim curs, es treballarà per fer-les més participatives i implicar més directament l'alumnat.
El projecte incorporarà nous recursos a partir del setembre. L'Agència de Desenvolupament Local presentarà una guia per als orientadors educatius i laborals amb informació sobre el teixit empresarial del Solsonès i Cardona, els perfils professionals més habituals, les ocupacions amb més contractació i els recursos d'inserció laboral. També es prepararà una guia de recursos formatius del territori SolCar.
Aquests materials complementaran els recursos creats en cursos anteriors, com la infografia sobre l'oferta de cicles formatius i la guia destinada a les empreses sobre les modalitats de Formació Professional dual i les possibilitats d'acollir estudiants en pràctiques.
El curs també ha inclòs l'elaboració del migmetratge Trobar el lloc, dirigit per Arnau Abella, una peça audiovisual que posa el focus en les oportunitats professionals del territori i planteja als joves la possibilitat de construir-hi el seu futur.
El Projecte Escola-Empresa va néixer el curs 2008-2009 per reforçar els vincles entre els centres educatius i les empreses del Solsonès i Cardona. Des d'aleshores, el programa treballa per acostar els estudiants a la realitat del mercat laboral, despertar vocacions i afavorir la permanència del talent jove al territori, alhora que facilita a les empreses el contacte amb els futurs professionals.
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