El 'Contacuentus' del narrador tarragoní Agus Farré arriba als barris de Solsona
El divulgador, molt popular a les comarques de Tarragona, acumula més de tres dècades dedicat a la narració oral participa en una sessió al Camp del Molí
El narrador i escriptor tarragoní Agus Farré, amb més de tres dècades d'experiència com a divulgador, serà aquest divendres el protagonista de la penúltima sessió del cicle de rondallaires Freqüència de barri, que es fa a Solsona durant el mes de juliol. Farré substituirà Carles Alcoy, que per causes sobrevingudes no podrà participar en l’activitat.
La sessió es farà a les 7 de la tarda, al costat del parc infantil del Camp del Molí, i serà gratuïta i oberta al públic familiar. Farré hi presentarà l’espectacle Contacuentus, una proposta de narració oral amb què continuarà una trajectòria de més de 30 anys explicant històries a petits i grans.
La seva vinculació amb el món de la narració va començar amb les primeres sessions de contes al Bar Candil, abans d’ampliar la seva activitat a altres àmbits de la comunicació i la cultura. També va exercir de locutor de ràdio en programes que han quedat en la memòria de diverses generacions i, actualment, combina les sessions infantils en biblioteques amb altres projectes vinculats a la narració i la divulgació cultural.
Entre les seves activitats hi ha la participació en la Conteclada de Santa Tecla i l’elaboració de textos per a Tarraco Viva, el festival dedicat a la divulgació del patrimoni i la història romana de Tarragona.
El programa Freqüència de barri és una iniciativa de la regidoria de Drets Socials, a través dels Serveis Socials, i de la Biblioteca Carles Morató, que durant els divendres de juliol porta la narració oral a diferents barris i espais de Solsona.
La proposta busca fomentar la lectura, afavorir la convivència i facilitar l’accés a la cultura fora dels espais habituals, apropant les activitats a diferents zones de la ciutat. La sessió d’aquest divendres serà la penúltima del cicle, que finalitzarà la setmana vinent amb una darrera proposta.
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