Prova de resistència en natació de Solsona: una hora a contracorrent
Onze equips han participat en la 43a Hora de Resistència de Natació de Solsona, que ha reforçat la presència femenina i ha aplegat formacions amb nedadors de diverses generacions
Hi ha proves esportives que formen part del calendari de l’estiu fins al punt que el pas dels anys no n’ha erosionat la capacitat de convocatòria. És el cas de l’Hora de Resistència de Natació de Solsona, que aquest any ha arribat a la 43a edició amb onze equips disposats a convertir seixanta minuts de piscina en una prova de resistència, velocitat i capacitat per mantenir el ritme dels relleus.
La competició, celebrada l’11 de juliol a les piscines municipals de Solsona, ha reunit vuit equips en la categoria sènior i tres en la júnior. Durant una hora, els nedadors han anat alternant-se en els relleus amb l’objectiu de completar la màxima distància possible.
En la categoria de majors de 16 anys, la victòria ha estat per a Munis and Company, format per Marta Bajona, Marc Balletbò, Aleix Reig i Carla Pujol, amb 4.473 metres. La segona posició ha estat per a TIF, amb Àlex Sala, Andreea Sfarlea, David Alonso i Guillem Sarri, que han completat 4.326 metres. El tercer lloc ha estat per a Baluets i Pingu, integrat per Anna Bertran, Jordi Casaldàliga, Aina Pla i Arnau Rodríguez, amb 4.284 metres.
La classificació ha deixat també un dels registres més destacats de la jornada en la categoria júnior. Tecnificats, amb Aran Badia, Aina Pujol, Galderic Asensio i Oriol Angrill, ha assolit els 4.032 metres, una marca que li ha permès acabar en la quarta posició de la classificació general, per davant de tots els altres equips júnior i a poca distància dels conjunts que han ocupat el podi absolut.
En aquesta categoria, el segon lloc ha estat per a Càmping, format per Lina Carrasco, Àlex Gutiérrez, Eva Cantervas i Carla Fernández, amb 2.835 metres, mentre que Albareda Junior, amb Aram Albareda, Júlia Albareda, Èlia Albareda i Carles Albareda, ha completat el podi amb 2.100 metres.
Més enllà dels resultats, l’edició d’enguany ha incorporat una dada que l’organització ha considerat especialment significativa: l’augment de la participació femenina. Més equips han comptat amb almenys dues noies entre els seus integrants, una circumstància que ha representat un avenç en una prova en què tradicionalment ha estat més difícil completar els grups amb presència femenina.
La jornada també ha tingut un component intergeneracional. Diversos equips han estat formats per membres d’una mateixa família, amb la participació conjunta d’infants, joves i adults. La piscina ha esdevingut així un punt de trobada entre diferents generacions, un altre dels trets que han contribuït a mantenir aquesta prova com una de les cites esportives clàssiques de l’estiu solsoní.
La 43a Hora de Resistència de Natació ha estat organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Solsona i ESCAMN, amb la col·laboració d’El Ral, Pastisseria El Passeig, Tàndem Solsona, Carnisseria Teresa, El Portalet, Ibèrics Madruga, Somnis de Paper i Garric Garrac.
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