Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festa Major de ManresaMediaMarktIncivisme a ManresaFerran TorresRosalíaTerapeuta Andic
instagramlinkedin

Els zombis tornen a estiuejar a Sant Llorenç de Morunys amb la segona edició de la Survival Zombie

La popular gimcana tornarà a instal·lar-se al municipi solsoní aquest dissabte 25 de juliol

Una foto de l'anterior edició de la Survival Zombie de Sant Llorenç de Morunys

Una foto de l'anterior edició de la Survival Zombie de Sant Llorenç de Morunys / MARC LLOHIS

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

A finals de setembre de l'any passat un grup de zombis va envair Sant Llorenç de Morunys. L'estada al municipi solsoní els va agradar tant que aquest dissabte, 25 de juliol, tornaran a la vila per pernoctar una sola nit.

Es tracta de la segona edició que celebra la població del viral joc de supervivència en viu Survival Zombie. La gimcana s'instal·larà als carrers i a alguns dels equipaments de la població a partir de les 10 de la nit i s'allargarà fins a les 4 de la matinada.

En el transcurs d'aquest temps, la població es convertirà en l'escenari propi d'una pel·lícula de terror. El repte dels participants és clar: escapar dels zombis per no convertir-se en un d'ells i resoldre els enigmes que aniran apareixent al llarg de la nit.

Notícies relacionades

L'any passat, al voltant de 200 persones van prendre part de l'experiència itinerant, que recòrre la geografia espanyola per lliurar una dosi d'adrenalina efímera als amants del terror.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents