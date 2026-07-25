L’Escola Agrària del Solsonès conrea el camp per a l’era digital
El centre participa en un programa d’intercanvi amb altres escoles agràries de l’Estat per conèixer noves eines tecnològiques i reforçar la formació vinculada a la innovació rural
L’Escola Agrària del Solsonès ha reforçat la seva aposta per la digitalització del sector agrari amb la participació en un programa d’intercanvi i coneixement amb altres centres de formació agrària de l’estat. La iniciativa ha portat recentment representants del centre solsoní fins a San Martín de la Vega, a la Comunitat de Madrid, on han visitat La Vega Innova, el node d’innovació digital de l’Institut Madrileny d’Investigació i Desenvolupament Rural, Agrari i Alimentari.
La visita ha permès conèixer de primera mà les línies de treball d’un centre que té entre els seus objectius impulsar la incorporació de la tecnologia i la innovació digital al món agrari per millorar-ne la competitivitat i l’eficiència davant dels reptes que planteja el futur del sector.
La Vega Innova treballa en diferents àmbits vinculats a la transformació digital del camp, des de la digitalització aplicada fins a l’AgroLab, passant per l’aproximació a les necessitats dels usuaris, la formació i la transferència de coneixement. Un model que l’Escola Agrària del Solsonès considera d’interès per continuar avançant en una formació adaptada a les noves necessitats de l’activitat agrària.
L’intercanvi s’emmarca en la voluntat del centre solsoní d’aprofundir en la incorporació de les noves eines digitals tant en la formació dels futurs professionals del sector com en les tasques quotidianes del camp. La tecnologia té cada vegada més presència en àmbits com la gestió de les explotacions, la monitorització dels cultius, l’optimització dels recursos o la presa de decisions, i l’Escola Agrària vol contribuir a preparar els professionals per afrontar aquesta transformació.
La visita a Madrid ha servit també per enfortir la xarxa de relacions entre escoles agràries i obrir la porta a nous projectes compartits. El contacte amb altres centres permet intercanviar experiències, conèixer metodologies formatives i identificar iniciatives que es puguin adaptar a la realitat del sector agrari del Solsonès i del conjunt del territori català.
Matrícules obertes
La transformació digital del sector coincideix, però, amb un escenari de baixa demanda de formació agrària. La directora de l’Escola Agrària del Solsonès, Isabel Rovira, ha assenyalat recentment en una entrevista que el cicle de Gestió Forestal ha tornat a omplir aquest curs totes les places, fins al punt que el centre ha rebut més sol·licituds que oferta, mentre que el cicle de Paisatgisme i Medi Rural només ha registrat deu inscripcions per a 22 places. «És un cicle que no és tan atractiu per als joves. M’imagino que el tema de fer de pagesos i ramaders no els atrau tant com el medi natural», explica Rovira, que constata així la dificultat de captar noves vocacions per garantir el relleu generacional del sector primari.
El centre manté oberta fins al setembre la matrícula del cicle de Paisatgisme i Medi Rural i treballa també en un possible certificat professional vinculat als aprofitaments forestals. Paral·lelament, l’Escola Agrària del Solsonès manté una oferta de formació contínua de més de 30 cursos anuals, amb una demanda especialment elevada en l’àmbit forestal i propostes relacionades amb l’ús de la motoserra i la desbrossadora, el control d’espècies cinegètiques, la jardineria o la mecànica avançada. La digitalització i la innovació s’incorporen així a una estratègia formativa que afronta alhora un dels principals reptes de futur del món rural: aconseguir que les noves generacions trobin en la pagesia i l’activitat agrària una opció professional de futur.
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