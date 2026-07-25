Programa Consolida't: l’Agència Solsona Cardona acompanya els autònoms en el creixement dels negocis
El pla de suport ofereix assessorament individualitzat i formació gratuïta per reforçar projectes empresarials i facilitar-ne la reinvenció
L’Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona (Adlsolcar) posa a disposició dels empresaris i emprenedors del territori el programa Consolidat’t 2026, una iniciativa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom. El projecte ofereix assessorament personalitzat i formació especialitzada amb l’objectiu d’ajudar les persones autònomes a millorar la gestió dels seus negocis, afrontar nous reptes i reforçar la viabilitat dels seus projectes.
El programa, subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, preveu la participació de 76 persones treballadores autònomes de tot Catalunya, que comptaran amb l’acompanyament de consultors i formadors especialitzats. El procés combina l’atenció individualitzada amb una formació de caràcter multidisciplinari per oferir eines adaptades a les necessitats de cada projecte empresarial.
La iniciativa vol contribuir a consolidar i fer créixer els negocis, reforçar-ne la competitivitat i prevenir la desaparició d’activitats de treball autònom. En aquest sentit, el programa planteja l’acompanyament com una eina perquè els professionals puguin analitzar la situació dels seus negocis, identificar oportunitats de millora i afrontar processos de transformació o reinvenció.
La formació aborda àmbits diversos vinculats a la gestió empresarial, com el màrqueting digital, la comunicació, la gestió del temps, l’activitat comercial, el creixement personal, els aspectes jurídics i la gestió econòmica. També inclou continguts relacionats amb l'elaboració de pressupostos, el networking sectorial i la incorporació de noves eines aplicades a l'activitat professional.
L’objectiu és que els participants puguin disposar d’una visió global dels seus projectes i incorporar coneixements que els permetin prendre decisions amb més eines. L’acompanyament també vol donar resposta a les dificultats que afronta el treball autònom i facilitar que els negocis es mantinguin actius i puguin evolucionar.
El programa s’adreça a persones treballadores autònomes que estiguin d’alta en el moment de la inscripció, així com a treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE). També hi poden accedir autònoms societaris integrats en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada, sempre que compleixin els requisits establerts pel programa pel que fa al nombre de persones contractades i al volum de facturació.
La convocatòria també contempla les persones que han cessat una activitat autònoma i volen iniciar un nou projecte, així com els familiars col·laboradors que desenvolupen la seva activitat en el marc d’un negoci familiar.
Amb la seva participació en el programa, l’Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona reforça la seva tasca d’acompanyament al teixit empresarial del territori i posa l’accent en la necessitat de donar suport als professionals que impulsen activitats econòmiques locals. La proposta ofereix als autònoms la possibilitat de rebre assessorament i formació de manera gratuïta i personalitzada, amb places limitades, per avançar en la consolidació dels seus projectes i afrontar nous processos de creixement o transformació.
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