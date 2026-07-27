Pomes ecològiques Biolord: "estem defensant el país des de la cultura i el sector primari"
La cooperativa amb seu al Solsonès que rebrà un reconeixment a la Seu d'Urgell viu un moment d’expansió amb dotze productors del Pirineu i el Prepirineu i el repte de distribuir més al territori
La Cooperativa de Pomes Ecològiques Biolord serà una de les entitats Amigues del Formatge de la propera edició de la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell, un reconeixement que arriba en un moment de creixement del projecte, que ja compta amb dotze productors del Pirineu i el Prepirineu. La cooperativa, nascuda l’any 2012, ha anat ampliant la seva implantació territorial amb la incorporació de nous productors i actualment és present al Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i el Pallars, entre altres zones de muntanya.
Albert Soler, membre de Biolord i alcalde d'Odèn, explica que el projecte va néixer amb la voluntat de contribuir a diversificar l’activitat econòmica dels municipis de muntanya i evitar que el turisme fos l’única alternativa de desenvolupament. «Hi havia una gent que va creure que també hi havia activitats vinculades amb el sector primari que es podien desenvolupar. I això és una mica Biolord», assenyala.
La cooperativa va apostar per recuperar la poma com a producte de muntanya, aprofitant una tradició agrícola que havia tingut presència en diferents territoris pirinencs. «La poma ha estat històricament un producte de muntanya», apunta Soler, que recorda també la vinculació d’aquest cultiu amb l’activitat econòmica de la Seu d’Urgell, on encara es conserva l’edifici que havia acollit la cooperativa de les pomes.
Un dels trets diferencials del projecte és el seu caràcter cooperatiu, en un sector primari que, segons Soler, sovint ha estat marcat per l’activitat individual. «Al sector primari pequem una mica d’individualisme i, en canvi, el fet de crear una cooperativa és un projecte molt interessant. Si vols anar ràpid, ves sol; si vols arribar lluny, ves acompanyat», afirma. Aquesta estructura permet als productors compartir coneixements i assessorament i donar una dimensió més gran a la comercialització del producte.
«Viure ara en una cooperativa ens permet fer un producte que arribi a molta més gent i ens ajuda molt, perquè moltes vegades uns productors arriben als altres a través de l’assessorament i de l’experiència», explica Soler.
Biolord ha anat ampliant progressivament la seva base de productors. La cooperativa va arribar a agrupar una quinzena de membres, però alguns dels primers integrants s’han jubilat després de més d’una dècada de trajectòria del projecte. Actualment són dotze els productors que en formen part, amb noves incorporacions especialment al Berguedà. «Creixem, bàsicament, amb nova gent que se suma al projecte», explica Soler.
L’expansió territorial es produeix en un context en què la cooperativa reivindica el valor de la producció ecològica i de muntanya, tot i les dificultats que comporta desenvolupar una activitat agrària en aquest entorn. «No és fàcil engegar un projecte com aquest a muntanya, perquè els costos dels subministraments són més elevats i també és més car portar el producte fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, que és on hi ha més població i un mercat més gran», apunta.
Malgrat aquestes dificultats, Soler defensa que la cooperativa ha consolidat un producte reconegut per la seva qualitat. «Estem fent un producte de molta qualitat. Tothom ens reconeix que la poma de muntanya de Biolord és un producte de qualitat», afirma.
La producció, però, està condicionada per la meteorologia i especialment per les gelades, un dels principals obstacles per als productors de fruita de muntanya. «Encara estem aprenent i som una mica novells. Tenim enemics com les gelades, que fan que alguns anys no arribem a uns nivells de producció òptims», assenyala Soler, que recorda que la temporada anterior va ser una de les millors collites de la trajectòria de la cooperativa.
Així, els principals reptes de Biolord són les dificultats pròpies de produir i distribuir fruita en zones de muntanya, on les gelades poden comprometre les collites i els costos de subministrament i de distribució són més elevats que en altres territoris. «No és fàcil engegar un projecte com aquest a muntanya. tenim uns costos més elevats, tant dels subministraments com per portar el producte fins a l’àrea metropolitana de Barcelona, que és on hi ha el mercat més gran», explica Soler. A aquests condicionants s'hi afegeix el repte de consolidar una cooperativa encara jove, que continua incorporant productors i ampliant la seva implantació territorial mentre defensa un model de producció ecològica i de qualitat. En aquest sentit, un dels grans objectius dels pròxims anys per la cooperativa Biolord serà l'ampliació de la xarxa de distribució a les seves comarques, per tal que les pomes es puguin assaborir en més pobles del Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà.
En aquest context d’expansió, Biolord rebrà el reconeixement com a entitat Amiga del Formatge de la Fira de Sant Ermengol, una distinció que posa en valor la vinculació entre el producte agroalimentari de muntanya i el territori. «Estem defensant el país des de la cultura i el sector primari», resumeix Soler.
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