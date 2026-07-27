Solsona viatja al segle XII amb una ruta nocturna pels secrets de la nissaga dels Torroja
Solsona Experience organitza un recorregut teatralitzat que recrea la història d’Agnès de Torroja i repassa episodis com la rivalitat entre el Castell i el Monestir, els càtars i l’origen de la Mare de Déu del Claustre
Solsona ha posat en marxa, de la mà de Solsona Experience, una de les propostes culturals més singulars de l’estiu per descobrir la història local a través d’un recorregut teatralitzat nocturn pels carrers de la ciutat. Amb el títol La nissaga dels Torroja: de Solsona al món, l’experiència proposa un viatge immersiu fins a l’edat mitjana per conèixer alguns dels episodis i personatges que han marcat el passat de la capital del Solsonès.
La visita té com a fil conductor Agnès de Torroja, a qui el públic acompanya el dia del seu casament mentre es descobreixen els membres més destacats d’una nissaga vinculada a la història de Solsona i amb projecció més enllà de la ciutat. La proposta permet reconstruir, a través de personatges i escenes teatralitzades, el context històric de la ciutat entre el segle XII i els primers anys del XIII.
El recorregut també aborda alguns dels episodis que han contribuït a configurar la identitat de Solsona. Entre aquests hi ha la rivalitat entre el Castell i el Monestir, la presència dels càtars, el funcionament del mercat medieval i la història vinculada a l’origen de la Mare de Déu del Claustre.
La iniciativa planteja una manera diferent d’apropar-se al patrimoni i a la història local, amb una visita que combina divulgació i interpretació teatral i que aprofita la nit per crear una atmosfera pròpia. La proposta busca que els participants no es limitin a escoltar la història de Solsona, sinó que la puguin viure a través d’un recorregut pels espais de la ciutat.
Les sessions es faran els dies 30 i 31 de juliol i els dies 6, 7, 13, 14, 19, 20, 27 i 28 d’agost, amb inici a les 9 del vespre. La visita tindrà una durada aproximada d’una hora i deu minuts i començarà al Portal del Castell, punt de trobada des d’on s’iniciarà aquest viatge teatralitzat pels carrers i la història medieval de Solsona.
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