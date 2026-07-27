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Solsona viatja al segle XII amb una ruta nocturna pels secrets de la nissaga dels Torroja

Solsona Experience organitza un recorregut teatralitzat que recrea la història d’Agnès de Torroja i repassa episodis com la rivalitat entre el Castell i el Monestir, els càtars i l’origen de la Mare de Déu del Claustre

Una visita als monuments de Solsona

Una visita als monuments de Solsona / SOLSONA EXPERIENCE

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Solsona ha posat en marxa, de la mà de Solsona Experience, una de les propostes culturals més singulars de l’estiu per descobrir la història local a través d’un recorregut teatralitzat nocturn pels carrers de la ciutat. Amb el títol La nissaga dels Torroja: de Solsona al món, l’experiència proposa un viatge immersiu fins a l’edat mitjana per conèixer alguns dels episodis i personatges que han marcat el passat de la capital del Solsonès.

La visita té com a fil conductor Agnès de Torroja, a qui el públic acompanya el dia del seu casament mentre es descobreixen els membres més destacats d’una nissaga vinculada a la història de Solsona i amb projecció més enllà de la ciutat. La proposta permet reconstruir, a través de personatges i escenes teatralitzades, el context històric de la ciutat entre el segle XII i els primers anys del XIII.

El recorregut també aborda alguns dels episodis que han contribuït a configurar la identitat de Solsona. Entre aquests hi ha la rivalitat entre el Castell i el Monestir, la presència dels càtars, el funcionament del mercat medieval i la història vinculada a l’origen de la Mare de Déu del Claustre.

La iniciativa planteja una manera diferent d’apropar-se al patrimoni i a la història local, amb una visita que combina divulgació i interpretació teatral i que aprofita la nit per crear una atmosfera pròpia. La proposta busca que els participants no es limitin a escoltar la història de Solsona, sinó que la puguin viure a través d’un recorregut pels espais de la ciutat.

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Les sessions es faran els dies 30 i 31 de juliol i els dies 6, 7, 13, 14, 19, 20, 27 i 28 d’agost, amb inici a les 9 del vespre. La visita tindrà una durada aproximada d’una hora i deu minuts i començarà al Portal del Castell, punt de trobada des d’on s’iniciarà aquest viatge teatralitzat pels carrers i la història medieval de Solsona.

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