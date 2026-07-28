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Lluís Coloma Trio i el saxofonista Blue Lou Marini porten el blues i el boogie a la plaça de la Catedral de Solsona

El concert, d’entrada gratuïta, se celebrarà divendres en el marc del 46è Cicle de concerts d’estiu

Coloma Marini Petit

Coloma Marini Petit / ARXIU PARTICULAR

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La plaça de la Catedral de Solsona acollirà aquest divendres, 31 de juliol, a les 21.30 h, l’actuació de Lluís Coloma Trio amb el saxofonista nord-americà Blue Lou Marini, una de les cites del 46è Cicle de concerts d’estiu. El concert serà d’entrada gratuïta i, en cas de pluja, es traslladarà al Teatre Comarcal.

El pianista i compositor barceloní Lluís Coloma, considerat un dels referents internacionals del blues i el boogie-woogie, actuarà acompanyat de la seva formació habitual i del saxofonista nord-americà Blue Lou Marini, conegut per la seva trajectòria amb bandes i artistes com The Blues Brothers, Blood, Sweat & Tears i James Taylor.

El repertori combinarà composicions pròpies amb versions de temes com Mona Lisa i Rockin' Robin, en una proposta que recorrerà les arrels del blues, el jazz i el boogie-woogie a partir d'una interpretació contemporània.

La formació es completarà amb Kid Carlos, a la guitarra; Manolo Germán, al contrabaix, i Arnau Julià, a la bateria.

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L'actuació està coorganitzada per l'Orfeó Nova Solsona i la regidoria de Cultura de l'Ajuntament, dins la programació Solsona dona la nota.

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