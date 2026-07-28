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Solsona estrena la reforma de l'estació d'autobusos

L’equipament recupera el servei habitual després d’una reforma integral que ha renovat els espais, la il·luminació i els elements de seguretat

L'estació solsonina

L'estació solsonina / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’estació d’autobusos de Solsona ha recuperat el funcionament habitual després de la reobertura de les instal·lacions, que han estat objecte d’una actuació integral de millora impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, en coordinació amb l’Ajuntament. Amb la recuperació del servei, les línies interurbanes deixen d’utilitzar les parades provisionals habilitades al passatge d’Antoni Guitart durant els mesos d’obres.

Els treballs, iniciats el mes d’abril, han comportat una inversió de 565.000 euros i han permès reparar la marquesina i el paviment de l’estació, renovar les instal·lacions i actualitzar el mobiliari urbà i la senyalització. L’actuació també ha incorporat millores relacionades amb la seguretat i el confort de les persones usuàries.

Entre les intervencions executades hi ha l’adaptació de la barana existent i la instal·lació d’una de nova a la coberta de l’equipament. També s’ha renovat la il·luminació de l’espai amb l’objectiu de modernitzar les instal·lacions, facilitar-ne el manteniment i millorar les condicions d’ús.

Tot i que les obres quedaran completament enllestides divendres amb els darrers treballs d’acabat, l’estació ja funciona amb normalitat. L’equipament, situat al passatge d’Antoni Guitart, dona servei a 16 línies interurbanes que connecten Solsona amb diversos municipis del Solsonès i amb ciutats com Manresa, Berga, Lleida i Barcelona.

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L’Ajuntament de Solsona ha agraït la comprensió de la ciutadania durant el període d’obres i ha destacat la recuperació d’un equipament considerat clau per a la mobilitat de la ciutat i de la comarca.

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