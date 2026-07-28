Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendis ÀvilaAmnistiaCúpula de calorCas AndicEnquestes electoralsMaria del Mar Bonet
instagramlinkedin

El Zoo del Pirineu fa una nova crida sobre el risc d’atropellaments de fauna salvatge durant les nits d’estiu

El centre demana reduir la velocitat, especialment en carreteres secundàries i trams de bosc, on augmenta la presència d’animals

Un animal enlluernat de nit

Un animal enlluernat de nit / ARXIU PARTICULAR

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La Fundació Zoo del Pirineu ha fet una nova crida a extremar la prudència a les carreteres durant els vespres i les nits d’estiu davant l’increment de la presència de fauna salvatge. L’augment de les temperatures fa que molts animals esperin fins que baixi la calor per sortir a buscar aliment, una activitat que incrementa el risc d’atropellaments quan es fa fosc.

El centre recorda que aquest comportament també afecta les mares que han d’alimentar les seves cries i els animals joves que encara estan aprenent a moure’s pel territori. Per aquest motiu, durant els mesos d’estiu és més habitual trobar fauna a les carreteres, sobretot en trams de bosc, zones rurals i vies secundàries.

Des del Zoo del Pirineu alerten que l’atropellament d’un animal pot provocar també un accident de trànsit i posar en risc els conductors, mentre que per a la fauna sovint representa la mort. Davant d’aquesta situació, el centre demana als conductors que adoptin una mesura senzilla quan circulin al vespre o durant la nit: reduir la velocitat.

Notícies relacionades

La Fundació considera que aixecar el peu de l’accelerador permet disposar de més temps de reacció davant l’aparició sobtada d’un animal a la calçada i pot contribuir a evitar accidents i reduir la mortalitat de fauna salvatge.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
  2. Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
  3. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  4. L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
  5. La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
  6. Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
  7. Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
  8. Necrològiques del 26 de juliol de 2026

"El meu marit s'ofega": el drama d'una família evacuada pels incendis que només vol recuperar una màquina vital

"El meu marit s'ofega": el drama d'una família evacuada pels incendis que només vol recuperar una màquina vital

El Zoo del Pirineu fa una nova crida sobre el risc d’atropellaments de fauna salvatge durant les nits d’estiu

El Zoo del Pirineu fa una nova crida sobre el risc d’atropellaments de fauna salvatge durant les nits d’estiu

6 de cada 10 catalans avalen aplicar completament l'amnistia

6 de cada 10 catalans avalen aplicar completament l'amnistia

L’homenatge a les víctimes del 17A es trasllada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona

L’homenatge a les víctimes del 17A es trasllada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona

Lluís Coloma Trio i el saxofonista Blue Lou Marini porten el blues i el boogie a la plaça de la Catedral de Solsona

Lluís Coloma Trio i el saxofonista Blue Lou Marini porten el blues i el boogie a la plaça de la Catedral de Solsona

Qui és Sophie Cunningham? La jugadora que divideix els EUA i ha esgotat les seves vambes en 24 hores

Qui és Sophie Cunningham? La jugadora que divideix els EUA i ha esgotat les seves vambes en 24 hores

El manifest ‘Per una Cerdanya equilibrada’ reclama control comarcal sobre l’aeròdrom

El manifest ‘Per una Cerdanya equilibrada’ reclama control comarcal sobre l’aeròdrom

De Najwa Nimri a Tamara Falcó: els famosos que viuen amb angoixa els grans incendis forestals

De Najwa Nimri a Tamara Falcó: els famosos que viuen amb angoixa els grans incendis forestals
Tracking Pixel Contents