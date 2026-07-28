El Zoo del Pirineu fa una nova crida sobre el risc d’atropellaments de fauna salvatge durant les nits d’estiu
El centre demana reduir la velocitat, especialment en carreteres secundàries i trams de bosc, on augmenta la presència d’animals
La Fundació Zoo del Pirineu ha fet una nova crida a extremar la prudència a les carreteres durant els vespres i les nits d’estiu davant l’increment de la presència de fauna salvatge. L’augment de les temperatures fa que molts animals esperin fins que baixi la calor per sortir a buscar aliment, una activitat que incrementa el risc d’atropellaments quan es fa fosc.
El centre recorda que aquest comportament també afecta les mares que han d’alimentar les seves cries i els animals joves que encara estan aprenent a moure’s pel territori. Per aquest motiu, durant els mesos d’estiu és més habitual trobar fauna a les carreteres, sobretot en trams de bosc, zones rurals i vies secundàries.
Des del Zoo del Pirineu alerten que l’atropellament d’un animal pot provocar també un accident de trànsit i posar en risc els conductors, mentre que per a la fauna sovint representa la mort. Davant d’aquesta situació, el centre demana als conductors que adoptin una mesura senzilla quan circulin al vespre o durant la nit: reduir la velocitat.
La Fundació considera que aixecar el peu de l’accelerador permet disposar de més temps de reacció davant l’aparició sobtada d’un animal a la calçada i pot contribuir a evitar accidents i reduir la mortalitat de fauna salvatge.
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