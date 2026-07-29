Solsona correrà contra el racisme i l'odi
La primera Cursa Antiracista, impulsada pel Casal Popular La Fura amb el suport d’una vintena d’entitats, convertirà l’esport en una eina de cohesió social el 24 d’octubre
Solsona correrà contra el racisme el pròxim 24 d’octubre. El Casal Popular La Fura impulsa la primera Cursa Antiracista de Solsona, una iniciativa que vol convertir l’esport en una eina de cohesió i transformació social davant l’augment dels discursos d’odi i xenòfobs. La proposta ja compta amb el suport d’una vintena d’entitats, col·lectius, centres educatius i associacions de famílies de la ciutat i té la voluntat de sumar-se al moviment de curses antiracistes que en els darrers anys s’han estès arreu del país.
La iniciativa parteix de la preocupació per l’increment de discursos que assenyalen les persones migrades com a responsables de problemàtiques socials que, segons els impulsors, tenen causes més profundes i estructurals. L’organització recorda que el racisme continua sent una de les principals causes de discriminació i que més de la meitat dels delictes d’odi registrats a Catalunya tenen una motivació racial.
En aquest context, la cursa vol crear un espai de convivència i cohesió al voltant de l’activitat esportiva i aplegar persones de procedències diverses en una jornada compartida. L’objectiu és reivindicar una Solsona oberta i inclusiva, compromesa amb la igualtat de drets i oportunitats. El manifest de la iniciativa defensa que «la lluita antiracista també es construeix des del carrer, des del cos i des de l’acció col·lectiva». El lema de la jornada serà «A Solsona correm contra l’odi» i, fent seu el clam del sindicat Top Manta, els organitzadors asseguren que «fins que totes les vides puguin ser viscudes amb dignitat, la cursa continua».
La jornada inclourà dos recorreguts. El principal serà una cursa popular de cinc quilòmetres, que es podrà fer corrent o caminant, mentre que també hi haurà una prova d’un quilòmetre. Les dues curses tindran la sortida i l’arribada a la plaça del Camp. La prova de cinc quilòmetres començarà a les deu del matí i la curta, a les dotze del migdia. El programa es completarà amb activitats paral·leles per a tots els públics i un dinar popular.
La campanya de difusió també incorporarà accions de sensibilització per combatre els prejudicis i estereotips vinculats a la immigració. En aquest marc, els organitzadors han preparat material audiovisual i un fulletó que desmunta, a partir de dades, cinc de les afirmacions més esteses sobre les persones migrades, com ara que treuen feina a la població nascuda aquí, acaparen les ajudes públiques o saturen els serveis sanitaris. La iniciativa vol contribuir així a situar el debat públic sobre la immigració en les dades i les evidències, en lloc dels estereotips.
La Cursa Antiracista tindrà també un caràcter solidari. Els beneficis que s’obtinguin, un cop cobertes les despeses d’organització, es destinaran a sostenir l’activitat del Casal Popular La Fura i a garantir la continuïtat de la iniciativa amb noves edicions.
Les inscripcions ja estan obertes i s’han establert diferents modalitats i preus amb l’objectiu de facilitar la participació i la col·laboració. La Fura fa una crida a la ciutadania a sumar-se a una jornada que els seus impulsors volen que vagi més enllà de l’àmbit esportiu i es converteixi en una mobilització popular contra el racisme. La informació i les novetats de la iniciativa es difondran a través dels canals de comunicació del Casal Popular La Fura.
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