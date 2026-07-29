Solsona, Olius i Torà obren les inscripcions als casals gratuïts abans de tornar a l’escola
El servei de lleure educatiu s’adreça a infants de 3 a 12 anys i es farà als matins durant la darrera setmana d’agost i els primers dies de setembre
Les famílies de Solsona, Olius i Torà ja poden inscriure els seus fills als casals gratuïts que els tres municipis organitzen abans de l’inici del curs escolar. Les inscripcions s’obren aquest dijous, 30 de juliol, i es podran formalitzar fins al 9 d’agost. El servei, adreçat a infants d’entre 3 i 12 anys, té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar durant els dies de transició entre les vacances d’estiu i la tornada a les aules.
La iniciativa està impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès i els ajuntaments de Solsona, Olius i Torà, a través de l’Àrea de Drets Socials, Igualtat i Feminismes, i s’emmarca en el programa Entretemps. Els casals ofereixen un espai de lleure educatiu i dinamitzat per als infants mentre les famílies reprenen la seva activitat laboral.
Les activitats aniran a càrrec de Puntuajocs i inclouran propostes esportives, culturals i relacionades amb la natura. El servei funcionarà als matins, de 9 a 13 hores, amb entrada flexible entre les 8.45 i les 9 h i recollida entre les 13 i les 13.15 h. A Solsona i Olius també es preveu fer ús puntualment de les piscines municipals.
A Solsona, el casal es farà del 31 d’agost al 4 de setembre als pavellons municipals d’esports. A Olius, durant els mateixos dies, les activitats tindran lloc als equipaments municipals del Pi de Sant Just, amb entrada pel carrer del Gafarró. En el cas de Torà, el casal també s’organitzarà durant aquest període, segons el calendari previst pel municipi.
El servei està pensat per a infants nascuts entre els anys 2014 i 2022 i vol donar resposta a les necessitats de les famílies en uns dies en què els horaris laborals no sempre coincideixen amb el calendari escolar. La proposta permet així mantenir els infants en un entorn d’activitats educatives i de lleure durant els matins previs a l’inici del nou curs.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer