El Govern assumirà al setembre la gestió de la llar d’infants de Sant Llorenç de Morunys
L’Ajuntament deixarà de gestionar directament el servei, que generava un dèficit anual de 40.000 euros, i aportarà 5.000 euros cada any al nou conveni
El Departament d’Educació assumirà a partir del setembre la gestió de la llar d’infants de Sant Llorenç de Morunys, fins ara en mans de l’Ajuntament. El canvi respon principalment a motius econòmics, ja que el servei suposava per al consistori un dèficit anual d’uns 40.000 euros. Amb el nou model, l’Ajuntament farà una aportació de 5.000 euros anuals en el marc del conveni de col·laboració amb Educació i continuarà assumint les despeses relacionades amb els serveis i el manteniment de l’edifici.
Segons ha explicat l’alcalde de Sant Llorenç de Morunys, Francesc Riu, en declaracions recollides per Solsona FM, el traspàs s’ha anat treballant durant els darrers mesos amb l’objectiu de garantir la continuïtat del servei i trobar una sortida per a la situació laboral de les tres treballadores de la llar.
En aquest sentit, l’Ajuntament havia plantejat diferents opcions per al personal, entre les quals hi havia la possibilitat de continuar treballant per al consistori en altres funcions i mantenint les condicions laborals actuals. També es va posar sobre la taula la incorporació a la Fundació La Vall, entitat que gestiona la residència del municipi, per assumir tasques vinculades al menjador escolar i a un possible servei d’I0.
Finalment, les tres professionals han comunicat la seva intenció de posar fi a la relació laboral amb l’Ajuntament aquest divendres. El consistori els ha plantejat una indemnització equivalent a 20 dies de salari per any treballat, que en conjunt s’enfila fins a prop dels 33.500 euros. Una de les treballadores ja ha formalitzat la documentació, mentre que les altres dues estan valorant la proposta dins dels terminis establerts.
L’Ajuntament confia que el procés es pugui completar amb normalitat i que el canvi de model de gestió permeti garantir la continuïtat de la llar d’infants sense el cost que havia assumit fins ara directament el consistori.
El govern municipal també ha volgut posar en valor la tasca desenvolupada durant els anys de funcionament del servei per les professionals que hi han treballat. En aquest sentit, ha expressat el seu agraïment per la seva dedicació i pel compromís amb els infants i les famílies, una feina que, segons el consistori, ha estat clau per consolidar l’atenció educativa als més petits del municipi.
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