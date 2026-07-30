El liró gris, el mamífer desconegut del Solsonès que el Grup de Natura rastreja amb una activitat oberta
Una sortida de seguiment científic permetrà revisar les caixes niu d’aquest petit mamífer nocturn el 2 d’agost, en el marc del 14è Dia dels Lirons
La fageda de Busa i l’entorn del riu Aiguadora acolliran el pròxim 2 d’agost una jornada de seguiment del liró gris (Glis glis), un dels mamífers més desconeguts dels boscos del Solsonès. La proposta permetrà als participants conèixer aquesta espècie i col·laborar en la revisió de les caixes niu instal·lades al territori, dins del programa de seguiment científic coordinat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.
El liró gris és un petit mamífer de costums nocturns que viu principalment en boscos madurs i ben conservats. La seva presència es considera un indicador de l’estat de conservació dels ecosistemes forestals, de manera que el seguiment de les poblacions permet obtenir informació sobre la salut dels boscos i la seva evolució.
La jornada s’emmarca en la celebració del 14è Dia dels Lirons i inclourà la revisió de les caixes niu utilitzades per aquests animals, una tasca que permet conèixer la presència de l’espècie i contribuir a la recollida de dades per al seu estudi científic.
L’activitat començarà a les 9 del matí i està previst que s’allargui fins a la una del migdia. El punt de trobada serà la plaça del Camp de Solsona, des d’on els participants es desplaçaran fins als espais on es farà el seguiment.
La participació és gratuïta i els organitzadors recomanen portar roba i calçat adequats per caminar pel medi natural, així com aigua i esmorzar. La proposta vol apropar la ciutadania al coneixement de la fauna dels boscos i, al mateix temps, implicar-la en una iniciativa de seguiment científic d’una espècie vinculada als ambients forestals ben conservats.
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