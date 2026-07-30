Restringeixen l'accés a la Ribera Salada i a l'embassament de Sant Ponç pel risc extrem d'incendi
La prohibició afecta el trànsit rodat i es mantindrà mentre persisteixi l'elevat perill de foc forestal
L'elevat risc d'incendi forestal ha obligat a restringir l'accés amb vehicles a dos dels espais naturals més freqüentats del Solsonès. Les autoritats han decretat el tancament del trànsit rodat a la Ribera Salada i a l'entorn de l'embassament de Sant Ponç com a mesura preventiva per reduir el risc de nous focus i garantir la seguretat de les persones.
La restricció s'ha adoptat davant les condicions meteorològiques i l'alt nivell de perill d'incendi que afecta aquests dies bona part del territori. Les administracions demanen a la ciutadania que respecti la senyalització instal·lada i les limitacions d'accés mentre estiguin vigents les mesures.
L'objectiu del tancament és minimitzar qualsevol activitat que pugui incrementar el risc de foc en dos espais naturals que durant els mesos d'estiu registren una elevada afluència de visitants.
Les autoritats també han apel·lat a la responsabilitat de la població perquè col·labori en la prevenció dels incendis forestals i contribueixi a preservar un entorn especialment vulnerable en l'actual episodi de risc extrem. La restricció es mantindrà activa fins que disminueixi el nivell de perill d'incendi.
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