La nova economia humana es debat al Solsonès
El Festival de l'Economia Social i Solidària Rural arriba aquest divendres i dissabte al Santuari del Miracle amb una fira, conferències, activitats familiars, música i espais de reflexió sobre el futur dels pobles
El Santuari del Miracle, al municipi de Riner, es converteix aquest divendres i dissabte en el punt de trobada del cooperativisme i de la nova economia social i solidària amb la celebració del Festival de l'Economia Social i Solidària Rural de Catalunya (FESS Rural), una iniciativa impulsada per L'Arada Creativitat Social que reunirà entitats, cooperatives, productors, activistes i ciutadania per reflexionar sobre el futur del món rural i donar visibilitat a iniciatives transformadores.
El certamen arriba enguany a la seva setena edició després d'haver recorregut comarques com el Ripollès, la Garrotxa, l'Empordà, l'Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquest any fa parada a la Catalunya Central, amb el Solsonès com a comarca amfitriona i el Santuari del Miracle com a escenari principal de les activitats.
L'edició d'enguany està organitzada per un conjunt d'iniciatives de l'economia social i solidària articulades a través del projecte ACTUA, una iniciativa de dinamització comunitària del Baix Solsonès i el seu entorn promoguda per L'Arada, conjuntament amb Territori de Masies i altres entitats de la Taula per l'Economia Social i Solidària del Solsonès i Rodalies. El festival compta també amb el suport i l'acompanyament de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) i de les seves xarxes territorials dels entorns rurals.
Durant dos dies, el monestir i els diferents espais del Miracle acolliran una programació que combina reflexió, formació, cultura, gastronomia i activitats familiars, amb l'objectiu de donar a conèixer experiències cooperatives i generar espais d'intercanvi entre projectes d'arreu del país.
La programació començarà aquest divendres al matí amb una jornada tècnica dedicada a l'energia comunitària i a l'aprofitament forestal cooperatiu, en què es presentaran experiències del projecte ESS Bosc Cooperatiu i es debatran les possibilitats d'estendre aquest model d'energia tèrmica al medi rural.
A la tarda tindrà lloc la inauguració oficial amb la benvinguda de L'Arada Creativitat Social, Territori de Masies, Solsona Experience i la XES. Tot seguit, l'activista rural Vanesa Freixa pronunciarà la conferència inaugural, dedicada a la ruralitat i a les pràctiques solidàries com a eina de transformació dels pobles.
La primera jornada es completarà amb el sopar-concert de la Diada de Territori de Masies, protagonitzat pel cantautor Feliu Ventura, membre de la cooperativa Neu al Carrer.
El gruix de la programació arribarà dissabte amb la celebració de la Fira d'entitats, iniciatives i productes de l'economia solidària al món rural, que ocuparà durant tota la jornada el claustre del monestir. Paral·lelament hi haurà servei de restauració, activitats familiars i un espai permanent per a la canalla amb jocs, lectures i propostes educatives.
El programa inclou passejades d'interpretació del paisatge, visites al Celler del Miracle i al conjunt patrimonial del santuari, una activitat sobre la biodiversitat forestal, una presentació del projecte de la Formatgeria del Miracle, l'espectacle infantil Contes sota el mateix cel, dedicat a l'antiracisme, i un taller de creació amb filferro.
Durant la jornada també s'organitzaran diversos debats breus sobre cooperativisme rural, compra pública, articulació territorial de l'economia social i solidària, transició energètica i cures.
Un dels actes centrals serà la taula rodona "Pagesia i futur: Aliances solidàries per uns pobles vius", amb la participació de Martina Marcet, Arnau Vilaseca, Júlia Viejobueno i Teresa Torner, de Prullans, per abordar els reptes del relleu generacional, la continuïtat de l'activitat agrària i la revitalització dels municipis rurals.
La programació continuarà amb un vermut literari dedicat al llibre El nostre feixisme, en conversa entre Roser Vernet i Jordi Mir, i culminarà al vespre amb l'enregistrament en directe del pòdcast de Jornal.cat, centrat en la pagesia, el cooperativisme i la defensa del territori, amb representants de cooperatives del Solsonès, la Cerdanya, l'Alt Pirineu i l'Empordà.
El festival es clourà amb la lectura del manifest de la XES, seguida de l'espectacle de circ Les Cogules, de la companyia La Despenjada, i el concert d'Irenita i la Manoli, que posarà el punt final a dues jornades que volen consolidar el FESS Rural com el principal espai de trobada de l'economia social i solidària dels territoris rurals de Catalunya.
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