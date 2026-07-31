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La Solsona del futur: el Pla de Barris comença a caminar

L'Ajuntament activa les ajudes destinant 980.000 euros entre el 2026 i el 2027 a obres de rehabilitació amb dues línies, una de les quals incentiva la incorporació de pisos a la borsa de lloguer social.

El nucli antic

El nucli antic / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La recuperació del nucli antic de Solsona començarà a prendre forma amb una de les primeres actuacions previstes dins del Pla de barris: l'obertura d'una convocatòria d'ajuts per rehabilitar habitatges situats a l'àrea d'atenció especial. La iniciativa, que ha entrat aquest dijous al Ple ordinari de l'Ajuntament, mobilitzarà 980.000 euros durant els exercicis 2026 i 2027 amb l'objectiu de millorar el parc residencial i afavorir que més pisos tornin a estar disponibles per viure-hi.

La convocatòria inclourà els immobles situats al nucli antic, així com els de l'entorn de la plaça del Camp i el passatge d'Antoni Guitart, espais incorporats també a l'àmbit d'actuació del Pla de barris. La rehabilitació dels habitatges és considerada una peça clau per revertir la pèrdua de població resident i contribuir a revitalitzar el centre històric.

Les subvencions s'articularan a través de dos programes diferenciats. El primer estarà destinat als propietaris que rehabilitin habitatges amb el compromís d'incorporar-los a la borsa de lloguer social. En aquests casos, els ajuts podran arribar fins als 50.000 euros per actuació i cobrir fins al 70% del cost de les obres.

La segona línia serà de caràcter més general i s'adreçarà als habitatges destinats a residència habitual i permanent. En aquest cas, la subvenció màxima serà de 25.000 euros per actuació.

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Amb aquesta primera convocatòria, el Pla de barris inicia el desplegament de les actuacions previstes per transformar el centre històric, amb la rehabilitació del parc d'habitatges com una de les principals prioritats.

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