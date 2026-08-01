Les escriptores no es jubilen al Solsonès
El XIV Concurs de Relats de la Gent Gran premia Montse Gil Casals i Carme Vila Besora i reivindica la creativitat literària de les persones grans de la comarca
La literatura continua trobant nous autors i noves històries entre la gent gran del Solsonès. El XIV Concurs de Relats de la Gent Gran, organitzat pel Consell Comarcal del Solsonès, ha tornat a posar en valor la creativitat i la capacitat narrativa de les persones grans de la comarca amb el lliurament dels premis d'una nova edició del certamen, que s'ha consolidat com una de les cites culturals dedicades a fomentar l'escriptura i la participació.
En aquesta catorzena edició, el premi de la modalitat de prosa ha estat per a Montse Gil Casals gràcies al relat Un somriure retrobat, mentre que el guardó de poesia ha recaigut en Carme Vila Besora per l'obra Ja no ploro. Ambdós treballs han estat reconeguts en un acte celebrat aquest dimarts.
El concurs s'ha convertit, al llarg dels anys, en un espai perquè les persones grans expressin vivències, emocions i històries a través de l'escriptura. Els relats i les poesies presentats mostren que la imaginació i la sensibilitat artística continuen ben presents més enllà de l'edat i que la literatura és una forma d'expressió oberta a totes les etapes de la vida.
Durant l'acte de lliurament dels guardons, els responsables del Consell Comarcal han destacat que la iniciativa va més enllà del reconeixement als treballs premiats i ofereix un espai de participació, d'estimulació creativa i d'expressió personal. També han remarcat que el certamen contribueix a reforçar el paper actiu de la gent gran en la vida cultural del Solsonès.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Carme Bofarull, i la tècnica de l'Arxiu Comarcal del Solsonès, M. Rosa Vila, han felicitat les persones participants i han posat en relleu la qualitat dels treballs presentats. Així mateix, han agraït la implicació de tots els concursants i han subratllat que la creativitat no té edat i que, a través de l'escriptura, els autors són capaços de transmetre experiències i emocions als lectors.
Després de catorze edicions, el Concurs de Relats de la Gent Gran s'ha consolidat com una proposta cultural estable al Solsonès, amb la voluntat de promoure l'escriptura entre les persones grans i demostrar que les ganes de crear i d'explicar històries es mantenen intactes amb el pas dels anys.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026