El Miracle reivindica una economia cooperativa més coordinada i arrelada al territori
El Festival de l'Economia Social i Solidària reuneix al Solsonès iniciatives d'arreu de Catalunya que han reclamat més connexió entre projectes i espais compartits per impulsar noves activitats
El Santuari del Miracle, al municipi de Riner, ha acollit aquest divendres i dissabte una nova edició del Festival de l'Economia Social i Solidària Rural (FESS Rural), una trobada que ha reunit cooperatives, entitats i ciutadania interessada en models econòmics alternatius basats en la cooperació, el desenvolupament local i la sostenibilitat. La jornada ha combinat espais de debat, una fira d'entitats, activitats familiars i propostes culturals amb l'objectiu d'enfortir la xarxa de l'economia social als territoris rurals.
Un dels missatges que més s'ha repetit al llarg dels debats ha estat la necessitat de reforçar la coordinació entre els diferents projectes cooperatius que treballen arreu del país i, especialment, als entorns rurals. Diversos participants han coincidit que existeixen iniciatives amb objectius compartits, però que encara falta una major articulació per generar sinergies i aprofitar millor els recursos disponibles.
La trobada també ha posat sobre la taula la necessitat de disposar de nous espais físics que permetin desenvolupar iniciatives cooperatives, compartir serveis i impulsar nous projectes empresarials i comunitaris vinculats a l'economia social.
La membre de L'Arada Creativitat Social i una de les responsables de l'organització del festival, Roser Alegre, ha defensat aquesta línia de treball. "Cada vegada hi ha més iniciatives que comparteixen valors i maneres de treballar, però cal reforçar la coordinació entre els projectes perquè puguin créixer conjuntament", ha afirmat. També ha assenyalat que "un dels grans reptes és disposar d'espais físics on aquestes iniciatives es puguin desenvolupar, compartir recursos i generar noves oportunitats al territori".
El festival ha arribat enguany al Solsonès després d'haver recorregut altres territoris rurals de Catalunya i ha convertit el Santuari del Miracle en un punt de trobada de cooperatives, productors i entitats de l'economia social. El claustre del monestir ha acollit durant tota la jornada una fira amb iniciatives procedents de diferents comarques, mentre que els diversos espais del recinte han estat escenari de debats sobre cooperativisme rural, transició energètica, compra pública, cures i articulació territorial.
Entre els actes més seguits hi ha hagut la taula rodona dedicada al futur de la pagesia, en què s'han exposat experiències de diferents territoris sobre relleu generacional, cooperativisme agrari i desenvolupament dels pobles rurals. Paral·lelament, el públic ha pogut participar en visites guiades al patrimoni del Miracle, activitats de descoberta del paisatge i del bosc, tallers, un espai infantil i diverses propostes culturals. El Festival també compta amb un espai de fira situat al claustre, un espai que ha estat molt ben valorat com a entorn per a l'intercanvi.
La jornada es completa amb l'enregistrament en directe d'un pòdcast dedicat a la pagesia i al cooperativisme, la lectura del manifest final de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya i un espectacle de circ, abans del concert que ha posat el punt final a la setena edició del FESS Rural.
Els organitzadors valoren positivament la resposta del públic i han destacat la consolidació del festival com un espai de trobada entre les iniciatives d'economia social dels territoris rurals, amb la voluntat de continuar generant aliances i projectes compartits més enllà de la celebració anual del certamen.
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