Solsona restitueix la memòria i honor del seu últim executat per la inquisició
L'escriptor Alfred Bosch ofereix una conferència sobre la figura del mestre solsoní Gaietà Ripoll perseguit fa dos segles i l'Ajuntament descobreix una placa commemorativa per reivindicar el seu llegat en defensa de la llibertat de consciència
Solsona ha commemorat aquest divendres al vespre el bicentenari de l'execució del mestre Gaietà Ripoll amb el primer homenatge institucional que la ciutat li ha dedicat. L'acte ha servit per reivindicar la figura del pedagog solsoní, considerat la darrera víctima del sistema inquisitorial espanyol, i ha volgut reparar l'absència de reconeixement oficial que fins ara havia tingut a la seva ciutat natal.
La commemoració ha començat a la sala cultural de l'Ajuntament amb una conferència de l'escriptor Alfred Bosch, autor de la novel·la Inquisitio, que ha repassat la trajectòria vital de Ripoll, el context polític i religiós que ha conduït a la seva condemna i la vigència dels valors que representa. Posteriorment, els assistents s'han traslladat al carrer de Sant Pau, on s'ha descobert una placa commemorativa a l'indret on hi havia l'antic col·legi dels escolapis. Abans de la descoberta, l'historiador Nil Boix Besora ha contextualitzat els vincles de Ripoll amb Solsona i els resultats de la recerca sobre la seva figura. L'acte ha finalitzat amb una actuació de la violoncel·lista Laura Juanco i el guitarrista Javier Juanco.
L'homenatge ha coincidit amb els dos-cents anys de l'execució de Gaietà Ripoll, nascut a Solsona l'any 1778. Després de participar en la Guerra del Francès i d'estar empresonat a França, ha incorporat les idees de la Il·lustració a la seva manera d'entendre l'ensenyament. Instal·lat a Russafa, ha exercit de mestre amb una pedagogia basada en la raó i la llibertat de consciència, fet que ha motivat la seva persecució durant el regnat de Ferran VII. Acusat d'heretgia per la Junta de Fe, ha estat executat el 31 de juliol de 1826 després de negar-se a renunciar a les seves conviccions.
Amb aquest acte, l'Ajuntament ha iniciat una línia de commemoracions per divulgar el llegat de Gaietà Ripoll, que ha esdevingut un referent en la defensa de la llibertat de consciència, el pensament crític i una educació desvinculada del dogmatisme.
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