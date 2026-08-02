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Agost al Solsonès: una marató de festes majors

Des de Biosca fins a la Coma i la Pedra, la comarca inicia el calendari més festiu de l'any que l'omplirà d'activitats per a totes les edats fins a mitjan mes

Una festa major al Solsonès

Una festa major al Solsonès / CCS

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L'estiu entra en una de les seves etapes més intenses al Solsonès. A partir d'aquest cap de setmana, la comarca encadenarà prop de dues setmanes de festes majors que convertiran pobles i nuclis disseminats en escenaris de celebració gairebé sense interrupció. Música, àpats populars, activitats infantils, balls, actes tradicionals i propostes per a tots els públics configuraran un calendari que garanteix opcions d'oci cada dia fins a mitjan agost.

La successió de celebracions han començat aquest 30 de juliol amb la Festa Major de Biosca, que s'allargarà fins al 2 d'agost. Durant els mateixos dies també arribarà la festa de Sant Esteve d'Olius, programada per al 31 de juliol i els dies 1 i 2 d'agost, coincidint amb un dels primers caps de setmana d'agost, tradicionalment un dels de més activitat festiva de l'any.

El calendari continuarà el 3 d'agost amb la festa de Sisquer, al municipi de Guixers, abans de donar pas a una de les cites més destacades de l'estiu al nord de la comarca: la Festa Major de Sant Llorenç de Morunys, que es desenvoluparà entre els dies 4 i 10 d'agost i concentrarà bona part de l'activitat festiva de la Vall de Lord.

Els primers dies d'agost també inclouran la celebració del Pi de Sant Just, al municipi d'Olius, amb activitats els dies 6 i 8 d'agost, mentre que el cap de setmana següent prendran el relleu altres poblacions de la comarca.

Del 7 al 9 d'agost, Miracle, al municipi de Riner, celebrarà la seva festa major. El 9 d'agost coincidiran també les celebracions de la Llena, a Lladurs, i de Madrona, al municipi de Pinell de Solsonès, que tornarà a programar activitats també el 15 d'agost.

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La programació continuarà amb la festa de Santa Susanna, prevista per a l'11 d'agost, mentre que Valls, també al terme de Guixers, prendrà el relleu del 13 al 15 d'agost. El calendari culminarà amb una de les festes més llargues de l'estiu, la de la Coma, al municipi de la Coma i la Pedra, que s'allargarà del 14 al 17 d'agost.

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