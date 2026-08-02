Un barri vell de Solsona pel futur: accessible i social
L'Ajuntament activa la creació de l'Oficina del Nucli Antic i busca tres places per cobrir la direcció, una plaça d'arquitecte tècnic i una d'administratiu per executar la gran inversió del Pla de Barris
La creació de l'Oficina del Nucli Antic (ONA) suposa un nou pas en el desplegament del Pla de barris de Solsona. L'Ajuntament ha obert la convocatòria per cobrir els tres llocs de treball que integraran aquest nou servei municipal, encarregat de coordinar i gestionar les actuacions previstes en el programa de regeneració del centre històric. Les bases de selecció, aprovades aquesta setmana per la Junta de Govern Local, ja s'han publicat oficialment i les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 28 d'agost.
La posada en marxa de l'oficina permetrà començar a desplegar les primeres actuacions del Pla de barris. La previsió municipal és que, a principi de la tardor, s'iniciï la tramitació de la primera convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació d'habitatges, les bases de la qual van ser aprovades inicialment pel Ple, i que entri en funcionament aquest nou equip, que tindrà la seu al costat de l'ajuntament.
Les tres places corresponen a la direcció de l'Oficina del Nucli Antic, una d'arquitecte tècnic i una d'administratiu. En tots els casos, la selecció es farà mitjançant concurs-oposició amb una prova teoricopràctica. Les persones seleccionades s'incorporaran a jornada completa com a funcionàries interines per a l'execució del programa temporal mentre es desenvolupi el Pla de barris, amb una previsió de vigència fins a l'any 2030.
La persona que assumeixi la direcció serà la responsable de planificar, coordinar i garantir el funcionament integral de l'oficina, vetllant per la gestió tècnica, administrativa, econòmica i documental del programa. També haurà de definir i fer el seguiment de les actuacions previstes i coordinar els diferents serveis municipals implicats en el desplegament del Pla de barris. Per optar a aquesta plaça es requereix una titulació universitària oficial, i es valoraran especialment els estudis relacionats amb el dret, l'administració pública, l'arquitectura, l'urbanisme, la geografia, les ciències polítiques, la sociologia o l'administració i direcció d'empreses.
La plaça d'arquitecte tècnic tindrà com a principal funció donar suport especialitzat en les actuacions de rehabilitació d'edificis i habitatges, accessibilitat, eficiència energètica, espai públic, equipaments i seguiment d'obres, així com en la contractació i justificació dels projectes previstos. Per accedir-hi cal disposar del títol universitari en arquitectura tècnica, edificació, enginyeria d'edificació o una titulació equivalent.
Pel que fa al lloc d'administratiu, assumirà la gestió documental, la tramitació d'expedients, el seguiment administratiu, el registre d'indicadors, l'atenció a la ciutadania i el suport a la justificació de les actuacions incloses en el Pla d'intervenció integral del nucli antic. En aquest cas, es demana el títol de batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà o una titulació equivalent.
Les bases completes de la convocatòria i la documentació necessària per presentar les sol·licituds es poden consultar al portal web municipal.
La posada en funcionament de l'Oficina del Nucli Antic coincidirà amb els primers ajuts a la rehabilitació previstos en el Pla de barris. El Ple municipal va aprovar inicialment aquesta setmana les bases reguladores de la convocatòria, dotada amb 980.000 euros per als exercicis 2026 i 2027, que es convertirà en una de les primeres línies d'actuació gestionades pel nou servei.
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