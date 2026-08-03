Una nit d'òpera tancarà el cicle de concerts d'estiu de Solsona amb Camerata Granados
La formació lleidatana oferirà el 21 d'agost un recorregut per algunes de les àries més conegudes de Mozart, Verdi, Rossini i Bizet al Teatre Comarcal
El 45è Cicle de concerts d'estiu de Solsona es clourà el pròxim 21 d'agost amb l'espectacle Una nit a l'òpera, una proposta de Camerata Granados que reunirà al Teatre Comarcal algunes de les àries més representatives del repertori líric. Les entrades per al concert, al preu popular de 5 euros, ja s'han posat a la venda a través de l'aplicació Solsona 24/7.
El concert, coorganitzat per la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Solsona i l'Orfeó Nova Solsona, començarà a dos quarts de deu del vespre i comptarà amb les interpretacions de les sopranos Tània Matas i Ana Arias, i del baríton Iago Garcia, sota la direcció de Pau Romero-Andreu.
El programa oferirà un recorregut per algunes de les pàgines més conegudes de la història de l'òpera, amb obres de compositors com Mozart, Verdi, Rossini, Bizet, Délibes i Offenbach. L'objectiu de la proposta és apropar el gran repertori operístic al públic i donar visibilitat a joves intèrprets que ja han participat en produccions de l'Auditori de Barcelona, el Palau de la Música Catalana o el Gran Teatre del Liceu.
Camerata Granados és la formació resident de l'Auditori Municipal Enric Granados de Lleida i està integrada majoritàriament per músics de la demarcació que han finalitzat o estan cursant estudis superiors d'interpretació. Impulsada pel director d'orquestra Pau Romero-Andreu, combina la formació de nous professionals amb l'activitat concertística. Des de la seva creació, la primavera del 2022, ha produït catorze espectacles propis i ha col·laborat amb cors, solistes i diverses institucions musicals del país.
Les entrades es poden adquirir de manera anticipada a través de l'aplicació Solsona 24/7 fins al mateix 21 d'agost a les dues del migdia. Si encara en queden de disponibles, també es podran comprar a la taquilla del Teatre Comarcal a partir d'una hora abans de l'inici del concert.
Com en la resta de propostes del cicle d'aquest estiu, l'Ajuntament mantindrà la iniciativa de la Butaca Solidària, mitjançant la qual es reserven deu localitats per a persones usuàries d'entitats socials de Solsona amb l'objectiu de facilitar l'accés a la cultura a col·lectius en situació de vulnerabilitat social o econòmica.
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