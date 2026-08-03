Nova entrada de Solsona per la carretera de Sant Llorenç: més àgil, més segura
La posada en servei del primer tram reformat de la LV-4241 i de la nova rotonda millora la seguretat, ordena el trànsit i obre la porta a completar la renovació de tota la travessera urbana
Els conductors que entren a Solsona per la carretera de Sant Llorenç ja circulen per un accés completament renovat. La posada en servei del primer tram reformat de la LV-4241 i de la nova rotonda d'accés a l'Escola El Vinyet ha canviat la fisonomia d'un dels principals accessos a la ciutat i ha donat resposta a una reivindicació que s'havia intensificat des de l'obertura del centre educatiu, l'any 2022.
La intervenció ha permès transformar un punt que concentrava un volum elevat de trànsit en un espai amb una circulació més ordenada. La nova rotonda regula els moviments dels vehicles, contribueix a reduir-ne la velocitat i facilita tant les incorporacions com els girs d'accés a l'escola i als diferents equipaments de la zona. L'actuació també ha millorat les condicions de mobilitat en un entorn especialment sensible, on coincideixen diàriament famílies, alumnat, personal docent i usuaris de la via.
L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha emmarcat aquesta actuació en una concepció més àmplia de les infraestructures viàries. "Les carreteres no són només asfalt. Són una manera de connectar persones", ha afirmat. Segons la batllessa, les obres s'han concebut per "facilitar la mobilitat dels veïns i veïnes, de les persones que visiten la comarca i, sobretot, per protegir un entorn especialment sensible com és el de l'Escola El Vinyet".
Gisbert també ha remarcat que la reforma ha fet possible uns desplaçaments "més còmodes, més amables, més ordenats, més sostenibles i, sobretot, més segurs", uns objectius que han guiat el projecte des del seu inici.
Les obres, executades per la Diputació de Lleida, han comportat la remodelació del primer tram de la carretera de Sant Llorenç, una de les principals vies d'entrada a Solsona. Durant els treballs també s'hi han incorporat diverses millores consensuades entre els serveis tècnics municipals i els de l'ens provincial. Tant l'Ajuntament com la Diputació han destacat la coordinació institucional que ha fet possible adaptar el projecte a les necessitats detectades durant la seva execució, així com la feina de l'empresa constructora per reduir al màxim les afectacions al trànsit, als establiments i al veïnat.
La transformació d'aquest accés no es quedarà aquí. La Diputació de Lleida ja treballa en la redacció del projecte que ha de permetre remodelar els prop de 300 metres de travessera urbana que encara resten pendents fins al final del nucli urbà. La previsió és que aquestes obres es puguin executar al llarg del 2027, completant així la renovació de tota l'entrada a la ciutat per aquest sector.
Quan aquesta segona fase sigui una realitat, Solsona disposarà d'una travessera completament renovada en un dels seus accessos més utilitzats, amb una infraestructura adaptada a les necessitats de mobilitat actuals i a la convivència entre el trànsit rodat, els vianants i els equipaments situats en aquest àmbit.
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