Recta final per l'acord de traspàs de la sanitat del Solsonès a la Fundació Althaia
El Consell Comarcal i el Centre Sanitari sotmetran a aprovació el conveni que ha de regular l'entrega de la gestió del Centre Sanitari
El Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès sotmetran dimarts a aprovació el conveni que ha de regular el procés per al futur traspàs de la gestió del centre sanitari a la Fundació Althaia. El document, que serà debatut en sengles sessions extraordinàries del ple comarcal i de la junta del Centre Sanitari, fixa el marc jurídic i les condicions de negociació entre les institucions implicades, però no comporta encara el canvi efectiu de gestió.
El conveni és el resultat del treball desenvolupat durant els darrers mesos entre representants polítics i equips tècnics del Consell Comarcal, del Centre Sanitari i de la Fundació Althaia. L'objectiu ha estat definir les bases que han de regular un possible canvi en el model de gestió de l'equipament sanitari de la comarca.
El text estableix les condicions, el procediment de negociació i els criteris que han de permetre concretar el futur ens de salut. La seva aprovació servirà per validar el marc de treball que ha de facilitar que les converses entre les parts continuïn avançant, però no implica que el traspàs sigui automàtic ni definitiu.
Un cop aprovat, el conveni serà subscrit pel Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Althaia i el Departament de Salut de la Generalitat. Posteriorment, les institucions continuaran negociant els acords necessaris perquè el procés pugui culminar.
Si les negociacions arriben a bon port i totes les parts formalitzen un acord definitiu, la Fundació Althaia assumiria la gestió del Centre Sanitari del Solsonès amb efectes de l'1 de gener del 2027.
Segons les institucions impulsores, el procés pretén disposar d'un marc compartit que permeti analitzar i concretar les condicions del canvi de model de gestió, preservant la seguretat jurídica del procediment, la coordinació entre les administracions implicades i la continuïtat de l'assistència sanitària a la ciutadania.
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella
- Quatre rescats a la muntanya en un dia a la Catalunya Central