Sant Llorenç viurà tota una setmana festiva amb una gran implicació del teixit associatiu
La programació de la festa major combina, del 4 al 10 d’agost, actes populars, activitats familiars, esports, concerts i propostes per al jovent
Sant Llorenç de Morunys ja ho té tot a punt per viure una nova edició de la festa major, que del 4 al 10 d’agost convertirà els carrers i les places de la vila en l’escenari d’una intensa programació cultural, festiva i popular. Més d’una setmana d’activitats per a totes les edats, impulsades per la Comissió Jove i l’Ajuntament amb la col·laboració d’una vintena d’entitats del municipi, que tornen a posar en valor la vitalitat associativa i el sentiment de poble que caracteritzen la capital de la Vall de Lord. Com a principal novetat, enguany es recupera el Correfoc Infantil.
La festa, que ja va arrencar aquest cap de setmana passat, continuarà aquest dimarts amb la vintena trobada d’acordionistes a la plaça Major. Dimecres hi haurà la popular Paròdia i el sopar i ball de quintos. A partir de dijous, la programació entrarà en la seva fase més festiva amb la cercavila dels Gegants «Els 3 Savis Piteus» i els Grallers «Som Kom Som», seguida de la representació dels tres savis a la plaça Major i una botifarrada popular a l’Era Nova. La jornada culminarà amb la sessió del DJ Destor al pavelló municipal.
Els dies següents combinaran activitats esportives, música i tradició. El programa inclou partits de futbol, campionat de botifarra, tirada popular de bitlles catalanes, concerts, havaneres amb rom cremat, un sopar popular organitzat pel CE Sant Llorenç, el tradicional concert de la Coral Morunys, balls i una nova nit de festa.
La jornada de dissabte també oferirà la Cronoescalada Popular Tour du Lord, el Memorial Josep Maria Xarau de futbol, el Torneig d’Escacs, els jocs de cucanya i un espectacle infantil, mentre que les Barraques tornaran a reunir el públic jove amb concerts i actuacions nocturnes. Diumenge serà un dels dies amb més ambient familiar. El repic de campanes donarà l’inici oficial a la festa major, que continuarà amb la festa de l’escuma, una ballada de sardanes, espectacles infantils, el vespreig jove, el correfoc infantil i un bingo musical a la plaça Major.
Dilluns vinent arribarà una de les jornades més tradicionals. La missa solemne en honor al patró, Sant Llorenç, compartirà protagonisme amb la cercavila dels gegants, el Ball de la Coca, el concert de tarda, la popular baixada d’andròmines i, al vespre, el correbars pels carrers del poble. La festa culminarà amb l’elecció de la Miss i el Míster 2026, el ball final i la sessió del DJ Tofu fins ben entrada la matinada.
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