El comerç de Solsona surt al carrer amb un cap de setmana de descomptes i premis
La Unió de Botiguers impulsa la campanya Fora Estocs els dies 7 i 8 d'agost amb promocions i un passaport que premiarà els clients que comprin en més establiments
Els carrers comercials de Solsona es convertiran els dies 7 i 8 d'agost en l'escenari d'una nova edició de la campanya Fora Estocs, impulsada per la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC). Durant dues jornades, els establiments participants traslladaran part de la seva oferta a l'exterior de les botigues i oferiran descomptes i promocions especials amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i convidar veïns i visitants a comprar als negocis de proximitat.
El principal atractiu serà el Passaport Fora Estocs, una iniciativa que premiarà els clients que facin compres en diferents comerços adherits a la campanya. Per cada compra, els establiments lliuraran un segell al passaport i, com més comerços diferents hi participin els clients, més possibilitats tindran d'aconseguir un dels vals de compra que es sortejaran en acabar la campanya.
El sistema de participació estableix que amb tres segells obtinguts en establiments diferents es podrà optar a un val de compra de 150 euros. Aquells que acumulin sis segells entraran en el sorteig d'un premi de 300 euros, mentre que els clients que aconsegueixin completar deu segells participaran en el sorteig d'un val de 600 euros. En conjunt, la campanya repartirà més de 1.000 euros en premis per gastar als comerços locals.
Els participants hauran d'omplir el passaport amb les seves dades personals i dipositar-lo als punts habilitats als establiments adherits una vegada hagin completat els segells que els permetin participar en el sorteig corresponent.
Amb aquesta iniciativa, la UBIC vol incentivar que les compres es distribueixin entre diferents negocis de la ciutat i reforçar la fidelització dels clients envers el comerç de proximitat. La campanya també busca crear un ambient comercial especial durant aquests dos dies, amb les botigues sortint al carrer per mostrar els seus productes i apropar l'oferta als visitants.
El Fora Estocs s'ha consolidat com una de les accions de dinamització comercial més destacades de l'estiu a Solsona i torna a combinar promocions, activitat als carrers i incentius perquè els consumidors descobreixin l'àmplia oferta dels establiments de la ciutat.
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- Alerta per l'arribada d'un episodi de ruixats que afectaran la Catalunya central a partir d'aquest dilluns a la tarda
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar