La CUP rebutja el traspàs del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia i reclama una gestió 100% pública
La formació considera que el canvi farà perdre capacitat de decisió a la comarca, qüestiona el model concertat i defensa que el servei sigui assumit per l'ICS o per una empresa pública
La CUP ha expressat el seu rebuig al traspàs de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia, una operació que el Consell Comarcal del Solsonès preveu formalitzar després de diversos anys de preparació. La formació considera que aquesta decisió suposa "una mala opció de futur" per a la comarca i defensa que els serveis sanitaris haurien de ser gestionats íntegrament des del sector públic.
Segons la CUP, durant els tres anys de l'actual mandat el Consell Comarcal ha optat per mantenir la situació a l'espera del traspàs sense afrontar els problemes estructurals del Centre Sanitari. En aquest sentit, sosté que la manca de decisions ha contribuït a perpetuar i agreujar les dificultats de funcionament de l'equipament.
La formació situa el principal desacord en el model de gestió. Considera que un servei essencial com la sanitat ha de quedar al marge de la lògica empresarial i critica el sistema de concertació amb entitats privades. En el comunicat, afirma que aquest model dificulta el control dels recursos públics, és poc transparent i pot afavorir situacions de manca de fiscalització.
La CUP també qüestiona el contingut del conveni que regularà el traspàs. Tot i que el document manifesta la voluntat de mantenir els serveis actuals, la formació considera que la comarca perdrà capacitat de decisió sobre la seva evolució. En aquest sentit, assenyala que la futura Comissió de Seguiment i Governança tindrà un caràcter consultiu i estarà integrada per tres representants del Consell Comarcal, tres d'Althaia i un del CatSalut, una composició que, segons la CUP, deixaria el Solsonès en minoria en cas de discrepàncies sobre l'organització dels serveis.
Un altre dels aspectes que la formació posa en dubte és la representació del Solsonès al patronat d'Althaia. El conveni preveu que el representant de la comarca sigui una persona vinculada a una entitat del territori i no un càrrec polític. La CUP interpreta aquesta fórmula com una manera d'evitar que la fundació sigui considerada part del sector públic, fet que comportaria requisits més estrictes de transparència en la contractació de personal i de serveis.
Pel que fa a la plantilla, la formació alerta que els treballadors podrien perdre la condició de personal públic i assenyala que el conveni no concreta quines seran les seves futures condicions laborals. També reclama aclarir els criteris que s'aplicaran en la cobertura de noves places i si es donarà prioritat als professionals del Solsonès.
Davant aquest escenari, la CUP defensa que el Consell Comarcal reclami al CatSalut una alternativa basada en la gestió pública directa. La seva proposta passa perquè el Centre Sanitari sigui assumit per l'Institut Català de la Salut (ICS), com passa al CAP de Cardona, o bé per Serveis Sanitaris de la Catalunya Central, empresa pública que gestiona, entre d'altres, l'Hospital de Berga. Segons la formació, aquesta possibilitat depèn exclusivament de la voluntat política de les administracions implicades.
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