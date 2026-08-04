El Solsonès aprova el traspàs de la gestió sanitària del Consell a Althaia
El Centre Sanitari i l’administració comarcal validen àmpliament el conveni que servirà perquè la Fundació dirigeixi el servei, un acord amb què culmina una llarga negociació i que posa fi a un model únic a Catalunya
El Consell Comarcal del Solsonès i el Centre Sanitari del Solsonès han aprovat aquest dimarts el conveni que regula el traspàs de la gestió del centre sanitari a la Fundació Althaia. Tot i que encara caldrà resoldre alguns detalls tècnics, es tracta de la culminació d’un llarg procés que permetrà acabar amb una excepció única a Catalunya. El director general d’Althaia, Manel Jovells, ha destacat que cal tenir «confiança» per donar aquest pas. I totes les parts implicades així ho han demostrat. La mesura ha estat celebrada per les representants polítiques més destacades del Solsonès.
El document que ha estat debatut aquesta tarda en dues sessions extraordinàries del ple comarcal i de la junta del Centre Sanitari, fixa el marc jurídic i les condicions de negociació entre les institucions. No comporta el canvi immediat de gestió, però prepara el camí perquè es porti a terme.
El conveni és el resultat del treball desenvolupat entre representants polítics i equips tècnics del Consell Comarcal, del Centre Sanitari i de la Fundació Althaia. L’objectiu ha estat definir les bases que han de regular la modificació en la gestió de l’equipament sanitari de la comarca.
El text estableix les condicions, el procediment de negociació i els criteris per concretar el futur ens de salut. Un cop va ser aprovat ahir,l’establert era que fos subscrit pel Consell Comarcal del Solsonès, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Althaia i el Departament de Salut de la Generalitat.
Posteriorment, les institucions continuaran negociant els acords necessaris perquè el procés culmini definitivament. En qualsevol cas, la sensació era ahir la d’acabar una etapa i començar-ne una altra, esperançadora. D’aquesta manera, la Fundació Althaia assumirà la gestió del Centre Sanitari del Solsonès amb efectes de l’1 de gener del 2027.
Per aquesta raó, Manel Jovells ha subratllat la solvència i la transparència de la Fundació que encapçala. Tot i ser perfectament coneguda per la resta d’interlocutors, l’exposició a la Junta del Centre, que n'ha fet, d’Althaia, el seu director general revelava la importància de l’ocasió.
Segons les institucions impulsores, el procés pretén construir un marc compartit que permeti analitzar i concretar les condicions del canvi de model de gestió, preservant la seguretat jurídica del procediment, la coordinació entre les administracions i la continuïtat de l’assistència sanitària a la ciutadania. Aquests són els extrems als quals s'ha referit Jovells, per assegurar-ne la garantia.
La presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, n'ha fet una «valoració molt positiva perquè ja portàvem amb l’anterior govern molt temps intentant fer un traspàs de la gestió del Centre Sanitari». «Creiem que la població hi sortirà guanyat perquè ens serà més fàcil trobar professionals i tenir accés a tecnologies més avançades», ha dit. A parer seu, «Althaia és un hospital que ha crescut molt, és punter i té aliances amb altres hospitals, per tant, tot això li anirà molt bé a la població del Solsonès». La presidenta del Consell ha agregat que la comarca és davant un salt qualitatiu en la prestació de serveis sanitaris: «Esperem que els convenis es portin a terme perquè tant a nosaltres com a Althaia ens preocupa que la medicina arribi a les cases de pagès, a qui li costa desplaçar-se».
ERC, el partit de l’alcaldessa de Solsona, Judith Gisbert, ha assegurat que el canvi no ha estat improvisat, sinó que respon a una anàlisi de la situació del Centre Sanitari i a la voluntat de trobar una solució estable per a l’assistència sanitària a la comarca, raó per la qual van celebrar que altres forces polítiques acabessin compartint la necessitat que el Consell Comarcal deixés de gestionar directament el centre. Els republicans han recordat que sempre han defensat fórmules de gestió plenament públiques, però van admetre que el context institucional obligava a arribar a acords per desbloquejar una situació que s’arrossega des de fa anys i que la prioritat era que la gestió recaigui en una entitat especialitzada en serveis sanitaris.
La CUP havia expressat prèviament el seu rebuig al traspàs de la gestió del Centre Sanitari del Solsonès a Althaia perquè considera que aquesta decisió suposa «una mala opció de futur» per a la comarca, segons han indicat els seus portaveus, els quals han recordat la seva defensa d’uns serveis sanitaris haurien de ser gestionats íntegrament des del sector públic.
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