Capvespres d'estiu amb gust de Solsonès entre castells i rouredes
La cooperativa Territori de Masies programa dues vetllades aquest agost que combinen visites guiades, patrimoni i un berenar elaborat amb productes locals al Castell de Llobera i a la roureda dels Quadrells
La gastronomia i el patrimoni seran un binomi guanyador aquest mes d'agost amb una nova edició del cicle Gastronomia i Patrimoni als Capvespres d'Estiu, una proposta impulsada per Territori de Masies que convida a descobrir espais singulars del Solsonès a través de visites guiades i degustacions de productes de proximitat. El programa d'aquest estiu inclou dues activitats, els dies 11 i 26 d'agost, al Castell de Llobera i a la roureda dels Quadrells, al municipi de la Molsosa.
La primera cita serà el dimarts 11 d'agost, a les 19 hores, al Castell de Llobera. La jornada començarà amb una visita guiada a càrrec de Sara Vilches, regidora de Patrimoni Cultural, i Jan Pallissa, de Casa Castell, que explicaran la història i les característiques d'aquest conjunt patrimonial.
Després del recorregut, els participants compartiran un berenar amb pa amb tomàquet elaborat amb farina ecològica i embotits de l'Antiga Casa Magí i dPagès, formatges de La Formatgeria del Miracle i begudes elaborades per Biolord Coop, amb suc de poma o sidra. L'activitat té un preu de 7 euros, reduït a 5 euros per als socis de Territori de Masies i els veïns de Llobera. Les inscripcions es poden formalitzar fins al 9 d'agost.
El cicle continuarà el dimecres 26 d'agost a les 18.30 hores amb una segona proposta a la roureda dels Quadrells, a la Molsosa. L'activitat començarà amb l'acollida i el guiatge a càrrec d'Orri des Ens. A les 20 hores s'oferirà una visita al bosc d'Orri des Ens —amb entrada independent del berenar— i, tot seguit, els assistents podran gaudir d'un nou berenar elaborat amb pa amb tomàquet, embotits de l'Antiga Casa Magí i dPagès, formatges de la Formatgeria del Miracle i suc de poma o sidra de Biolord Coop.
La participació en aquesta segona activitat també té un cost de 7 euros, amb tarifa reduïda de 5 euros per als socis de Territori de Masies, i les inscripcions estaran obertes fins al 25 d'agost.
Les places per a totes dues activitats són limitades. Amb aquest cicle, Territori de Masies torna a apostar per un format que uneix la descoberta del patrimoni rural amb la promoció dels productes agroalimentaris del territori, convertint els capvespres d'estiu en una experiència que combina cultura, paisatge i gastronomia.
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