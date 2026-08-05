L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, peça clau del centre durant una dècada
L'enginyer agrònom i de forests exercia també de secretari de l'escola des del 2015 i els seus companys en destaquen el compromís, la generositat i el coneixement
L'Escola Agrària del Solsonès plora la mort del professor Pau Vericat, de 53 anys, una de les peces clau del centre durant l'última dècada. El traspàs, que es va produir la setmana passada, ha causat una forta commoció entre la comunitat educativa, que ha volgut retre homenatge a qui des del 2015 exercia com a professor i secretari de l'escola.
Enginyer agrònom i de forests de formació, Vericat havia desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional a Solsona, on es va establir després de néixer al nord de Castelló. Al llarg dels darrers anys va combinar la tasca docent amb les responsabilitats de la secretaria del centre, participant activament en el funcionament quotidià de l'Escola Agrària del Solsonès.
Des del centre han expressat públicament el seu pesar per la pèrdua d'un dels membres més consolidats de l'equip. Els seus companys el recorden com una persona sempre disposada a ajudar, amb una gran capacitat de treball i uns coneixements amplis que compartia amb alumnes i professionals. "Era una persona excepcional i un magnífic company. Ha estat un privilegi compartir camí i formar equip amb una persona que tenia una ment com una biblioteca", han manifestat en el missatge de comiat.
L'Escola Agrària del Solsonès també ha volgut traslladar el seu condol a la família, les amistats i totes les persones properes a Pau Vericat. En el comunicat, el centre expressa l'agraïment per la dedicació i les aportacions que va fer durant els anys que va formar part de la institució, destacant el seu compromís amb la formació i el llegat professional i humà que deixa entre la comunitat educativa.
La desaparició de Pau Vericat representa la pèrdua d'un dels referents del centre en els darrers anys, tant per la seva tasca docent com per la implicació en la gestió de l'escola i el suport constant als companys i estudiants, una empremta que continuarà present en la vida de l'Escola Agrària del Solsonès.
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