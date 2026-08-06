Actualització dels accessos als espais naturals del Solsonès: oberts Busa i l'Aigua d'Ora i restriccions a la Ribera Salada i Sant Ponç
L'accés motoritzat continua limitat a l'embassament de Sant Ponç i es manté tancat un tram de la Ribera Salada al terme de Lladurs
La situació dels principals espais naturals del Solsonès és delicada pel que fa al risc d'incèndi coincidint amb el període de màxima afluència de visitants. Tot i que la majoria d'enclavaments es poden visitar amb normalitat, es mantenen algunes restriccions d'accés a la Ribera Salada i a l'entorn de l'embassament de Sant Ponç.
Així, els espais de Busa i de l'Aigua d'Ora, dos dels principals atractius naturals del Solsonès, continuen oberts sense limitacions i es poden visitar amb normalitat.
En canvi, a l'embassament de Sant Ponç es manté la restricció de l'accés de vehicles a motor. L'única excepció és per als clients de la Caseta del Pantà, que disposen d'un aparcament habilitat per accedir a l'establiment.
Pel que fa a la Ribera Salada, només es pot accedir al tram situat dins del terme municipal de Castellar de la Ribera, concretament entre la zona de la gravera i Querol fins al Pla dels Roures, que queda exclòs de l'espai accessible.
Per contra, continua tancat el tram de la Ribera Salada que transcorre pel terme municipal de Lladurs, entre el Pla dels Roures i el Pont del Clop, una restricció que es manté vigent mentre no es modifiquin les condicions d'accés.
Des del Consell Comarcal s'ha fet una crida als visitants perquè respectin la senyalització i les limitacions establertes, així com perquè mantinguin una actitud responsable per preservar aquests espais naturals. L'ens recorda que el civisme i el respecte per l'entorn són imprescindibles per compatibilitzar l'ús públic amb la conservació d'alguns dels paratges més freqüentats de la comarca durant l'estiu.
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