Josep Tuldrà estrena la seva faceta de novel·lista al Miracle amb una història negra ambientada al Pallars
El periodista presenta a la Casa Gran la seva primera obra de ficció, Trets al Pirineu, una novel·la inspirada en les vivències del servei militar que contraposa la duresa dels quarters amb el paisatge pirinenc
La Casa Gran del Miracle, al municipi de Riner, ha acollit la primera presentació literària des de la seva inauguració amb la visita del periodista Josep Tuldrà, que ha escollit aquest nou equipament cultural per donar a conèixer Trets al Pirineu, la seva primera novel·la. Publicada aquest any per Edicions Salòria, l'obra suposa el debut de l'autor en la narrativa després d'una llarga trajectòria vinculada al periodisme i a la comunicació institucional.
Tuldrà, actualment treballador de l'Àrea de Comunicació de la Diputació de Lleida, ha explicat que aquesta és la seva primera experiència com a novel·lista, tot i que escriu des de fa molts anys. Segons ha assenyalat, moltes persones mantenen l'escriptura en l'àmbit personal sense arribar a publicar, i aquesta obra representa el pas definitiu cap a la ficció.
La novel·la transporta el lector al Pallars Jussà de principis dels anys vuitanta. La història arrenca quan tres joves catalans —procedents de Barcelona, Matadepera i Martorell— coincideixen en un tren que els porta cap al campament militar de Talarn, on han de complir el servei militar obligatori. A partir d'aquest viatge comença una trama que es desenvolupa entre Talarn i Tremp, combinant episodis inspirats en experiències reals amb recursos propis de la ficció.
L'autor construeix una novel·la negra en què la relació entre els tres protagonistes evoluciona paral·lelament a una història marcada pel misteri i els episodis més obscurs de la vida castrense. Sense renunciar a la intriga, l'obra ofereix també una mirada crítica sobre el servei militar obligatori i sobre algunes de les situacions que es vivien als quarters durant aquella època.
La narració pren força gràcies al coneixement directe que Tuldrà té del territori. Les seves vivències durant la mili a l'Acadèmia de Talarn han servit de base per recrear amb detall l'ambient militar, però també els paisatges, les expressions populars, la gastronomia i els costums del Pallars Jussà, que es converteixen en un element essencial del relat. L'autor ha explicat que moltes de les anotacions que va escriure en un petit quadern durant aquells mesos han acabat esdevenint l'embrió de la novel·la més de tres dècades després.
L'obra combina així realitat i ficció. Els personatges i la trama responen a una construcció literària, però s'alimenten de records, sensacions i experiències que aporten autenticitat a la història. Aquest contrast entre la bellesa del Pirineu i la duresa de la vida militar és un dels fils conductors de la narració.
La presentació al Miracle també ha servit per inaugurar la programació literària de la Casa Gran del Miracle, que vol consolidar-se com un espai de trobada per a activitats culturals al Solsonès. Amb aquesta primera presentació, l'equipament ha obert les portes a un autor que, després de molts anys explicant l'actualitat des del periodisme, inicia ara una nova etapa explorant les possibilitats de la literatura.
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