Turisme familiar al Solsonès, també a través de la fe
Les convivències organitzades per la Delegació de Família i Vida del Bisbat de Solsona reuneixen matrimonis i infants per reflexionar sobre la transmissió de les creences religioses i reforçar els vincles comunitaris
La Delegació de Família i Vida del Bisbat de Solsona ha organitzat unes convivències familiars al Santuari de Lord, al municipi de Sant Llorenç de Morunys, que han reunit nou famílies durant tres dies per compartir espais de reflexió, pregària i convivència. La trobada, que s'ha desenvolupat entre el 24 i el 26 de juliol, s'ha celebrat sota el lema «Com viure, avui, la fe en família?».
La Delegació de Família i Vida és l'organisme del Bisbat encarregat de coordinar la pastoral familiar a la diòcesi. Entre les seves funcions hi ha l'acompanyament de matrimonis i famílies, l'organització de cursos de preparació al matrimoni, trobades i recessos, així com activitats destinades a fomentar la transmissió de la fe en l'àmbit familiar i a crear espais de suport i convivència entre les famílies.
Les convivències de Lord s'emmarquen en aquesta tasca pastoral i han aplegat matrimonis i infants en un programa que ha combinat moments de reflexió, pregària, dinàmiques de grup i activitats adaptades als més petits, aprofitant l'entorn del santuari com a espai de trobada.
Segons els organitzadors, l'experiència ha estat molt positiva i ha permès reforçar els vincles entre les famílies participants. En la valoració final destaquen que aquests dies compartits els han fet prendre consciència que «una comunitat és com una família», una idea que resumeix l'objectiu de les jornades de promoure la vivència compartida de la fe i l'ajuda mútua.
La Delegació de Família i Vida també ha volgut agrair l'acollida de la comunitat del Santuari de Lord, destacant la seva predisposició per adaptar el funcionament de la casa a les necessitats de les famílies, obrir-los les portes i compartir amb els participants les activitats habituals de la comunitat religiosa.
L'organització ha expressat la voluntat de donar continuïtat a aquesta iniciativa, que forma part de les accions que impulsa el Bisbat de Solsona per enfortir la pastoral familiar i oferir espais de trobada, formació i convivència per a les famílies de la diòcesi.
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