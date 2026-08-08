L'espai L'Artesana busca relleu per mantenir viu el projecte cooperatiu que defensa el consum conscient a Solsona
«Quan vaig obrir el centre ja sabia que seria temporalment», explica Judith Colilles, que busca una persona o un equip per garantir-ne la continuïtat
Quan Judith Colilles va obrir L'Artesana fa dos anys, ja tenia clar que el seu paper seria temporal. El seu objectiu no era crear una botiga convencional, sinó posar en marxa un projecte col·lectiu capaç de caminar per si mateix. Ara ha arribat el moment de fer el pas al costat, però el relleu encara no ha aparegut. Si ningú assumeix la coordinació abans que acabi l'actual semestre, el projecte abaixarà la persiana.
La situació ha portat la impulsora de l'espai cooperatiu a fer una crida pública per trobar una persona —o un equip— que vulgui donar continuïtat a una iniciativa que va més enllà de la venda d'artesania i que s'ha convertit en un punt de trobada per als creadors locals i per a les persones interessades en un model de consum més responsable.
"Quan vaig obrir la botiga ja sabia que la volia aixecar i després entregar-la perquè algú altre la pogués continuar. Em pensava que aquest moviment seria més fàcil, però la realitat és que està costant trobar aquest relleu", explica Colilles.
L'Artesana funciona com una cooperativa de fet. Cadascun dels 35 a 40 artesans i artesanes que hi exposen les seves creacions aporta una quota mensual en funció de l'espai que ocupa. Amb aquestes aportacions es cobreixen totes les despeses del local, mentre que cada creador conserva íntegrament els ingressos de les seves vendes.
"No és una botiga més. La idea és que cada artesà pugui gestionar aquest espai com una prolongació del seu propi projecte. Això els permet tenir un aparador estable sense perdre autonomia", resumeix la impulsora.
El catàleg reflecteix aquesta diversitat. Entre les prestatgeries conviuen peces de tèxtil, complements, joieria, ceràmica, il·lustració, espelmes, cosmètica ecològica, perfumeria, encens, articles infantils i productes vinculats a la menstruació sostenible. Els creadors provenen principalment de diferents punts de Catalunya, però també de les Illes Balears.
Més enllà de la botiga, el projecte disposa d'una sala destinada a tallers i un espai per a exposicions, dues línies que la futura coordinació també haurà de dinamitzar. Per això, Colilles considera que el perfil ideal no ha de ser necessàriament el d'un artesà.
"Busquem una persona amb capacitat de lideratge i de coordinació, que tingui sensibilitat per l'artesania de qualitat, la bellesa, l'ecologia i el consum conscient. Si és artesana, perfecte, però no és un requisit."
La coordinació es planteja inicialment com una mitja jornada remunerada, compatible amb el desenvolupament d'un projecte artesanal propi. A més, els ingressos que poden generar els tallers i les activitats ofereixen marge perquè la dedicació pugui créixer en funció de la implicació de la persona que assumeixi el càrrec.
Per a Judith Colilles, però, el principal valor del projecte no és econòmic. Durant aquests dos anys ha vist com moltes persones descobrien una altra manera de consumir i de relacionar-se amb els objectes.
"L'Artesana desperta molta consciència sobre els processos artesanals i sobre el valor real que hi ha darrere de cada peça. Quan parlo de consum conscient em refereixo a aturar-nos a pensar què consumim, quan ho fem, d'on ve aquell producte i quin impacte té. Tot això també educa", reflexiona.
Aquest vincle emocional és el que fa especialment difícil imaginar el tancament de l'espai. Tot i això, Colilles admet que no pot allargar indefinidament aquesta etapa perquè ja està centrada en un altre projecte professional.
"Si al final d'aquest semestre no hi ha ningú que assumeixi el relleu, tancaré la botiga. Però si apareix una persona interessada, li oferiré un acompanyament de fins a sis mesos perquè la transició sigui tranquil·la, tant per a les artesanes com per als clients i per a qui entri a coordinar el projecte."
Més que una recerca d'una nova responsable, la crida vol garantir la continuïtat d'un model cooperatiu que ha intentat demostrar que una botiga també pot ser un espai de comunitat, de suport mutu i de promoció del comerç de proximitat. Ara, el futur de L'Artesana depèn que algú decideixi recollir aquest testimoni i donar una nova vida a un projecte que va néixer amb la voluntat de ser compartit.
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