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Un foc de llamp en una zona muntanyosa d'Odèn fa activar els Bombers

L'incendi s'ha declarat a la serra de Campelles poc després d'un episodi de tempesta i ha fet activar sis dotacions terrestres i un mitjà aeri

Un helicòpter dels Bombers, en una imatge d'arxiu

Un helicòpter dels Bombers, en una imatge d'arxiu / Manu Mitru

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Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Un incendi forestal declarat per l'impacte d'un llamp ha obligat a activar els Bombers a Odèn, al nord del Solsonès. L'avís per l'incident s'ha rebut a les 6.11 d'aquesta tarda, poc després d'un episodi de tempesta a la zona. En concret, el foc s'ha encès en una zona de la serra de Campelles i, en conseqüència, ha aixecat una visible columna de fum.

Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb sis dotacions terrestres i un mitjà aeri per apagar el foc.

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