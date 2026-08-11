Ioga, salut i astronomia: torna el ViuFest a Castelltallat
Territori de Masies convoca el setembre a l’Observatori una segona edició d'un festival que combina activitats de benestar, natura, gastronomia i observació del cel
L’Observatori Astronòmic de Castelltallat acollirà els dies 5 i 6 de setembre la segona edició del ViuFest, el festival de salut, ioga i natura del baix Solsonès i rodalies. La proposta reunirà durant tot un cap de setmana activitats relacionades amb el benestar, la natura, l’astronomia, la gastronomia de proximitat i l’expressió artística, amb la voluntat de fomentar els hàbits saludables i reforçar la xarxa entre professionals i participants del territori.
Sota el lema «Respira, mou-te, crea!», el programa planteja dues jornades dedicades a diferents dimensions de la salut, amb activitats vinculades al cos, la ment, l’expressió personal i la relació amb l’entorn. El ioga serà un dels eixos principals del festival, juntament amb sessions d’aromateràpia orientades a la relaxació i l’equilibri.
El programa també inclourà activitats relacionades amb els hàbits de vida conscients i sostenibles, com un taller pràctic d’alimentació saludable centrat en els fermentats i una sessió sobre com tenir una llar saludable i lliure de tòxics.
La natura de Castelltallat tindrà igualment un paper central en el festival, amb propostes com els banys de bosc, tallers de dibuix a l’aire lliure i activitats amb fang. La ubicació de l’Observatori Astronòmic permetrà completar el programa amb diverses sessions d’observació del cel nocturn i una activitat d’observació diürna del Sol prevista per diumenge al matí.
El ViuFest incorporarà també un espai gastronòmic i un mercat de proximitat, amb la participació de productors i artesans locals. El festival començarà dissabte a les 9.30 h, amb l’obertura de les acreditacions a les 9 h, i finalitzarà diumenge amb un dinar comunitari de cloenda elaborat per la Cabana Moristó.
Les organitzacions han preparat diferents modalitats d’entrada. El passi per dissabte al matí o a la tarda té un preu de 45 euros, 40 per als socis de Territori de Masies; el dissabte complet costa 75 euros, 70 per als socis; el diumenge complet, 35 euros, 30 per als socis; i el cap de setmana complet, 90 euros, 85 per als socis. També es pot adquirir el tiquet per al dinar de cloenda, per 25 euros, o 22 per als socis, així com entrades per a activitats puntuals, amb un preu de 15 euros.
El ViuFest és una iniciativa d’Osteo-Ioga, projecte impulsat per una professora de ioga i osteòpata, amb la coorganització de Territori de Masies i l’Observatori Astronòmic de Castelltallat i el suport de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages. L’activitat compta també amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
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