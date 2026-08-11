La mobilització veïnal empeny Olius a reprendre la modificació del POUM
Prop de 300 signatures han reclamat revisar el planejament de 2013, mentre el consistori també posa en marxa un punt verd per a les restes vegetals
L’Ajuntament d’Olius preveu tornar a portar al ple la modificació del POUM per adaptar-lo a la realitat actual del municipi, després que la proposta no obtingués en l’última sessió la majoria absoluta necessària per tirar endavan, segons ha explicat l'emissora municipal Solsona FM.
El planejament urbanístic vigent al municipi data del 2013 i la necessitat de revisar-ne alguns aspectes va ser plantejada pel veïnat, que va reunir prop de 300 signatures. En resposta a aquesta petició, el consistori va encarregar un estudi tècnic extern que va incloure més de tres setmanes de treball de camp a la urbanització del Pi de Sant Just. L’anàlisi ha permès identificar sobre el terreny les diferents situacions urbanístiques existents i elaborar una proposta de regulació més ajustada a les característiques actuals de l’àmbit.
La proposta també ha estat traslladada als serveis tècnics de la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat, amb l’objectiu de contrastar-ne el contingut abans de continuar la tramitació. La modificació afecta diferents aspectes relacionats amb les condicions de les edificacions i els serveis tècnics, com ara la regulació de les tanques, les construccions auxiliars, les pèrgoles cobertes destinades a l’aparcament de vehicles, les plantes soterrani, les cobertes planes i la carta de colors.
En l’últim ple, la modificació no va prosperar perquè el tràmit requeria majoria absoluta. La proposta va obtenir tres vots favorables de l’equip de govern d’Impulsem Olius i una abstenció del grup de l’oposició. Davant d’aquest resultat, l’Ajuntament preveu tornar a sotmetre la modificació a votació en una pròxima sessió plenària per continuar avançant en la tramitació administrativa.
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