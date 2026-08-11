Solsona posa a l'abast dels veïns les subvencions a l'habitage del Pla de Barris
Els nous ajuts prioritzaran els pisos buits que s’incorporin a la Borsa de lloguer social i els que es destinin a residència habitual
L’Ajuntament de Solsona ha exposat públicament les bases dels nous ajuts per a la rehabilitació, reforma i millora d’habitatges del nucli antic, una línia dotada amb 980.000 euros per als anys 2026 i 2027. Les bases, aprovades per unanimitat pel Ple municipal el 30 de juliol, tenen com a objectiu recuperar habitatges buits o en desús, ampliar l’oferta de residència habitual i assequible i afavorir la fixació de població al centre històric.
La nova línia de subvencions és també el primer programa que posa en marxa l’Ajuntament en el marc del Pla de barris de Solsona. Segons l’alcaldessa, Judit Gisbert, «aquesta iniciativa representa el tret de sortida del Pla de barris a Solsona, un programa que transformarà la ciutat durant cinc anys».
Els ajuts s’aplicaran als habitatges inclosos en l’àrea d’atenció especial del nucli antic, que inclou també els àmbits de la plaça del Camp i el passatge d’Antoni Guitart. La regidora d’Habitatge, Pilar Viladrich, ha assenyalat que la voluntat és «prioritzar la recuperació d’habitatges buits i la seva posada en ús residencial, especialment a través de la Borsa de lloguer social, buscant el retorn social de la subvenció». Al mateix temps, ha reivindicat el suport als veïns que mantenen la seva residència al centre històric, en el que ha definit com un «acte de militància».
Les subvencions s’articulen en dos programes. El primer està destinat als habitatges buits que s’incorporin a la Borsa de lloguer social de l’Ajuntament. En aquest cas, l’ajut pot arribar als 50.000 euros per habitatge, amb un màxim del 70% de la despesa acreditada. Un cop rehabilitat, l’immoble haurà de destinar-se al lloguer durant almenys cinc anys si la propietat és d’una persona física i set anys si és d’una persona jurídica.
El segon programa és més general i està adreçat a habitatges que es destinin a residència habitual i permanent, ja sigui del propietari, d’un llogater o d’una persona que hi resideixi mitjançant una cessió d’ús o una altra fórmula legal. La subvenció màxima serà de 25.000 euros per pis, també amb el límit del 70% de la despesa acreditada. En tots dos programes, l’ajut mínim serà de 2.000 euros.
Entre les actuacions que podran rebre subvenció hi ha les obres destinades a millorar l’habitabilitat, la renovació d’instal·lacions, les reformes de cuines i banys, la pintura, els paviments, les portes i finestres, les actuacions d’eficiència energètica i els honoraris tècnics. Les factures corresponents a les actuacions hauran d’haver estat emeses amb posterioritat al 2 de març de 2026.
En el cas del segon programa, els habitatges no es podran vendre durant un mínim de cinc anys si són propietat d’una persona física i de set anys si són d’una persona jurídica. Les bases exclouen expressament els habitatges d’ús turístic amb llicència vigent al Registre de Turisme de Catalunya i els pisos amb contractes de lloguer de temporada.
La concessió es farà per ordre d’arribada de les sol·licituds completes fins a exhaurir la partida disponible. Els expedients s’hauran de resoldre en un màxim de dos mesos i el termini de presentació romandrà obert mentre hi hagi disponibilitat pressupostària. Les bases també permeten concedir una bestreta de fins al 20% de l’ajut abans de començar les obres per facilitar-ne l’execució.
Durant el debat del Ple, el portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, va donar suport a les bases però va qüestionar la claredat d’alguns aspectes del redactat. També va advertir que el sistema de concessió per ordre d’arribada, tot i considerar-lo «el més pràctic i ràpid», «pot donar peu a la picaresca». Viladrich va defensar el procediment per la seva rapidesa i va considerar que la dotació pressupostària permetrà donar resposta a un nombre elevat de sol·licituds. Gisbert, per la seva banda, va afirmar que si els 980.000 euros s’exhaureixen, l’Ajuntament hi aportarà més recursos. «Tant de bo s’eixugui, perquè voldrà dir que la crida dona els seus fruits», va afirmar.
Barbens també va plantejar que hauria estat preferible concentrar els ajuts en una única anualitat i deixar marge per modificar les bases en funció de l’experiència del primer any.
La línia de subvencions forma part del Pla d’intervenció integral del nucli antic, sota el lema «El nucli que batega», que preveu una trentena d’actuacions fins al 2030. La rehabilitació d’habitatges hi concentra 4,5 milions d’euros i constitueix un dels eixos principals de l’estratègia de revitalització del centre històric. El pla també inclou la recuperació de Cal Manel i Cal Metge Solé com a equipaments socioculturals, amb una inversió de 2,2 milions d’euros; la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes sobre el riu Negre, amb 1,2 milions; la transformació de l’entorn de les Moreres, la reurbanització de la plaça Major i la renaturalització de diverses places, entre aquestes la del Camp.
Les bases es troben en exposició pública fins al 10 de setembre durant un període de 20 dies hàbils. Si no s’hi presenten al·legacions, esdevindran definitives l’11 de setembre. A partir d’aquí, la Junta de Govern Local podrà aprovar la convocatòria i l’Ajuntament comunicarà l’obertura del termini de sol·licituds, així com la documentació i els canals necessaris per tramitar-les.
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