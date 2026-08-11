El Solsonès crea «El Bressol», un espai de criança compartida per a pares i infants
El projecte començarà a l’octubre i oferirà trobades setmanals per fomentar una paternitat activa, afectiva i corresponsable i crear una xarxa de suport entre famílies
El Consell Comarcal del Solsonès posarà en marxa a l’octubre El Bressol, un nou espai de criança compartida adreçat a pares i les seves criatures durant els primers anys de vida. El projecte, impulsat des de l’àrea d’Igualtat i Feminismes, vol oferir un punt de trobada on compartir experiències i dubtes sobre la criança i, alhora, fomentar una paternitat activa i corresponsable.
Les sessions es plantegen com un espai de confiança i suport mutu en què els participants podran posar en comú les seves vivències i inquietuds, reforçar els vincles familiars i adquirir recursos per afrontar els reptes associats als primers anys de vida dels infants. La iniciativa també pretén facilitar la creació d’una xarxa de suport entre famílies que es troben en una etapa vital similar.
El projecte parteix d’una concepció de la paternitat basada en la presència, l’afecte, la cura i la corresponsabilitat. Les trobades estaran conduïdes per un equip especialitzat, que oferirà un acompanyament professional adaptat a les necessitats dels participants i vetllarà perquè les sessions siguin un espai segur i participatiu.
Des de l’àrea d’Igualtat i Feminismes del Consell Comarcal han assenyalat que el projecte vol donar als pares «un espai propi on teixir xarxa, compartir els reptes de la criança i acompanyar el creixement de les seves criatures en un entorn de respecte, confiança i suport mutu».
El Bressol es farà tots els dimecres entre els mesos d’octubre i desembre, de 16.30 h a 18.30 h, al Casal Cívic Xavier Jounou de Solsona. L’activitat està oberta als homes que exerceixen la paternitat i a les seves criatures durant els primers anys de vida.
Les inscripcions es poden formalitzar a través del formulari habilitat pel Consell Comarcal o bé contactant amb l’àrea d’Igualtat i Feminismes al 973 48 20 03 o a l’adreça igualtat.treball@elsolsones.cat. L’actuació està finançada amb fons del Ministeri d’Igualtat, en el marc del Pla Corresponsables, i de la Generalitat de Catalunya.
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