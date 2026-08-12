Avís desesperat de Sant Llorenç de Morunys per la falta de cobertura mèdica
L'Ajuntament denuncia incidències recurrents en la cobertura sanitària i quinze dies de problemes amb la línia telefònica i la cobertura
L’Ajuntament de Sant Llorenç ha fet públic el seu malestar pel funcionament del centre mèdic del municipi i ha reclamat que es garanteixi una cobertura sanitària estable. El consistori denuncia que des de fa temps es repeteixen els problemes per cobrir les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible, una situació que considera especialment greu per l’allunyament del municipi respecte d’altres centres sanitaris.
L’Ajuntament assegura entendre que actualment hi ha una manca de professionals sanitaris i que no sempre és fàcil trobar substitucions, però considera que la situació s’ha repetit massa sovint i que no es pot continuar normalitzant. En el cas de Sant Llorenç, el consistori assenyala que la falta de cobertura obliga els veïns a desplaçar-se a altres centres, amb les dificultats que això comporta.
Segons l’Ajuntament, aquesta situació ha estat comunicada reiteradament al Centre Sanitari i al Consell Comarcal, però els problemes continuen sense resoldre’s. El consistori denuncia, a més, que actualment la situació s’ha agreujat arran dels problemes que el centre mèdic pateix des de fa aproximadament quinze dies amb la línia telefònica i la cobertura.
Aquesta incidència, segons l’Ajuntament, limita considerablement la feina dels professionals i afecta directament els usuaris. El consistori qüestiona que, tot i haver comunicat el problema des del primer dia, encara no s’hi hagi posat solució. També assenyala que Sant Llorenç disposa de fibra òptica i que el mateix edifici del centre mèdic té caixes de fibra instal·lades a la façana.
Davant la manca de solucions i de respostes, l’Ajuntament ha decidit fer pública la situació i traslladar-la als mitjans de comunicació. El consistori assegura que no ho fa amb la voluntat de generar conflicte, sinó perquè considera que fa massa temps que Sant Llorenç pateix deficiències en un servei essencial com és la sanitat.
L’Ajuntament recorda que està previst que Sant Llorenç entri a formar part d’Altahia el gener de 2027 i confia que aquest canvi permeti millorar el servei i solucionar definitivament alguns dels problemes actuals. Tot i això, considera que no es pot esperar fins al gener de l’any vinent i reclama que es prenguin mesures de manera immediata.
El consistori defensa que no demana privilegis ni un tracte especial, sinó els mateixos drets i la mateixa qualitat d’atenció sanitària que qualsevol altre municipi. Per aquest motiu, exigeix als responsables que actuïn amb urgència, solucionin les incidències actuals i garanteixin una cobertura sanitària estable a Sant Llorenç.
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