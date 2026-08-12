El Centre Sanitari del Solsonès renova un ascensor per millorar l’accessibilitat i la mobilitat interna
El nou elevador té quatre parades i capacitat per a 15 persones i permet traslladar pacients en llitera sense passar pels accessos principals
El Centre Sanitari del Solsonès ha completat la renovació d’un dels ascensors de l’equipament amb l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat i mobilitat interna de l’edifici. L’actuació ha consistit en la retirada de l’antic elevador i la instal·lació d’un nou aparell, que ja està en disposició de prestar servei.
El nou ascensor disposa de quatre parades i té una capacitat màxima de 15 persones, equivalent a 1.275 quilos. El seu ús estarà destinat principalment al personal del centre, una funció que permetrà descongestionar l’ascensor principal i facilitar els desplaçaments dels usuaris per les diferents dependències.
Una de les principals novetats de la instal·lació és que l’elevador està preparat per al trasllat de pacients en llitera. D’aquesta manera, permet connectar el servei d’urgències amb les plantes d’hospitalització i també facilitar els desplaçaments des de les plantes fins a la zona de radiologia.
Aquesta funcionalitat permetrà fer aquests moviments sense necessitat d’utilitzar els accessos principals del centre. A més de facilitar la mobilitat dels pacients, aquesta organització contribueix a preservar-ne la intimitat durant els trasllats per l’interior de l’equipament.
La renovació de l’ascensor forma part del conjunt d’actuacions de millora i adequació de les instal·lacions del Centre Sanitari del Solsonès, orientades a adaptar l’equipament a les necessitats actuals dels professionals i de la ciutadania.
La intervenció ha suposat una inversió de 70.338 euros i el nou elevador ja es troba operatiu. Amb aquesta actuació, el Centre Sanitari del Solsonès continua el procés de renovació de les seves infraestructures i d’adaptació dels espais per millorar el funcionament de l’equipament i el servei que ofereix al conjunt del Solsonès.
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