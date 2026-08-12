Centre de Tecnologia Forestal: una nova guia ensenya com integrar la biodiversitat en els sistemes agrícoles
El «Manual sobre la biodiversitat en sistemes silvoarables» recull criteris de disseny, recomanacions tècniques i experiències per avançar cap a una agricultura més resilient
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) amb seu a Solsona, ha editat el «Manual sobre la biodiversitat en sistemes silvoarables», una guia que planteja com integrar la biodiversitat en els sistemes agrícoles i agroforestals mediterranis. La publicació és un dels resultats del projecte LIFE AgroForAdapt i està adreçada a professionals, personal tècnic, gestors de finques i responsables de les polítiques agràries i ambientals.
La guia parteix de la idea que incorporar biodiversitat a les explotacions agrícoles va més enllà de plantar arbres enmig dels cultius. El manual planteja la necessitat de repensar com es dissenyen i es gestionen els sistemes productius per afavorir la biodiversitat i, al mateix temps, els processos ecològics que contribueixen al seu funcionament.
El document explica com els sistemes silvoarables poden afavorir la biodiversitat i els processos ecològics i com aquests processos poden contribuir, al seu torn, al funcionament de les explotacions. La guia recull criteris per dissenyar i gestionar aquests sistemes tenint en compte les espècies presents, el tipus de maneig i les característiques de cada explotació.
Un dels àmbits que aborda és el dels beneficis que aquests sistemes poden aportar tant a la conservació de la biodiversitat com a la sostenibilitat de l’activitat agrària i a l’adaptació al canvi climàtic. El manual planteja així els sistemes silvoarables com una eina per combinar producció agrícola i elements forestals amb la conservació dels processos ecològics.
La publicació també incorpora recomanacions tècniques, coneixements científics i experiències pràctiques desenvolupades en sistemes silvoarables mediterranis. L’objectiu és oferir una eina aplicable a la planificació i la gestió de les explotacions, amb informació que permeti adaptar les actuacions a les característiques de cada territori.
El manual és un dels resultats del projecte LIFE AgroForAdapt, que treballa en la promoció de sistemes agroforestals com a via per millorar la resiliència dels territoris agrícoles davant els efectes del canvi climàtic i afavorir la biodiversitat.
Amb aquesta publicació, el CTFC vol posar a disposició del sector una eina que contribueixi a situar la biodiversitat com un element més del disseny i la gestió dels sistemes agroforestals. El manual es pot consultar i descarregar a través de l’espai de publicacions del projecte LIFE AgroForAdapt.
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