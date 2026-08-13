Antonio Simó, nascut el 1926: cent anys de vida solsonina
Catalunya supera els 3.000 veïns centenaris, el 83,5% de les quals són dones
El Consell Comarcal del Solsonès ha felicitat institucionalment Antonio Simó Tarrés amb motiu del seu centenari. Simó va complir 100 anys el passat mes de juliol i ho va celebrar en un acte d’homenatge a l’Ajuntament de Torà, municipi amb el qual manté una estreta vinculació.
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, i l’alcaldessa de Torà, Isabel Torres, van ser les encarregades de lliurar-li la medalla centenària i una placa commemorativa com a reconeixement a una vida marcada per un segle d’experiències i per la seva vinculació amb el municipi.
L’homenatge va coincidir amb el mateix dia en què Antonio Simó va arribar als 100 anys. L’acte va servir per posar en valor una trajectòria vital que recull records, vivències i aprenentatges acumulats al llarg de deu dècades.
Més enllà del reconeixement institucional, el centenari ha estat també una ocasió per compartir amb l’entorn una data poc habitual. Arribar als 100 anys converteix una celebració personal en un moment compartit amb diverses generacions i en una oportunitat per recuperar la memòria vinculada al municipi.
El Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Torà han volgut així reconèixer Antonio Simó i felicitar-lo per aquesta fita. El lliurament de la medalla i la placa ha simbolitzat el reconeixement a 100 anys de vida i d’història personal vinculada al territori.
Més de 3.000 centenaris a Catalunya
El cas d’Antonio Simó forma part d’una realitat demogràfica que ha anat guanyant pes a Catalunya durant les darreres dècades. Segons les estimacions de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de persones que han arribat als 100 anys ha superat per primera vegada la barrera dels 3.000. A 1 de juliol de 2025, Catalunya comptava amb 3.051 persones centenàries.
El grup està format majoritàriament per dones. En concret, 2.549 centenàries són dones, que representen el 83,5% del total, mentre que els homes en són 502, un 16,5%. Durant els primers sis mesos de 2025, el nombre de persones centenàries va augmentar en 134, passant de les 2.917 registrades a començament d’any a les 3.051 del mes de juliol.
L’evolució a llarg termini mostra l’augment d’aquest grup de població. A mitjan anys vuitanta, Catalunya tenia només 185 persones centenàries. Deu anys després ja n’hi havia 370, mentre que el 2005 la xifra havia arribat a 815. El 2015 se’n comptabilitzaven 2.067. En aproximadament quatre dècades, per tant, el nombre de persones que arriben al centenari s’ha multiplicat de manera notable.
El creixement ha estat especialment intens durant les darreres dècades i, aproximadament, la població centenària s’ha anat duplicant cada deu anys, tot i que en l’última dècada el ritme d’augment ha estat inferior. En aquest període, però, Catalunya ha incorporat més d’un miler de persones al grup dels centenaris.
Aquest augment s’emmarca en l’envelliment progressiu de la població catalana i en l’increment de l’esperança de vida. En conjunt, Catalunya tenia a 1 de juliol de 2025 una població estimada de 8.154.627 habitants, 41.137 més que a començament d’any i un 1,1% més que un any abans.
En aquest context, els 100 anys d’Antonio Simó són alhora una fita personal i un reflex d’una transformació demogràfica que fa que cada vegada siguin més nombroses les persones que arriben a aquesta edat. Un segle de vida que, en el seu cas, ha estat reconegut institucionalment a Torà amb una medalla i una placa, però també amb el reconeixement a una trajectòria vinculada al municipi i al territori.
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