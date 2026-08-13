El Banc de Sang fa una crida als solsonins i els tempta amb un premi: una samarreta del Barça
Solsona acollirà una campanya el 21 d’agost a la Sala Polivalent, amb donacions de sang i plasma en col·laboració amb la Penya Barcelonista
El Banc de Sang i Teixits ha fet una crida a la solidaritat dels solsonins per mantenir les donacions durant el mes d’agost i evitar que les vacances i la calor provoquin una davallada de les reserves. L’organisme calcula que calen unes 20.000 donacions durant aquest mes per garantir les necessitats dels hospitals catalans.
A Solsona, la campanya es farà el divendres 21 d’agost a la Sala Polivalent, de 10 a 14 h i de 16 a 21 h. La jornada permetrà fer donacions de sang i plasma i comptarà amb la col·laboració de la Penya Barcelonista de Solsona i Comarca i l’Associació de Donants de Sang del Solsonès.
El Banc de Sang recorda que els malalts no fan vacances i que les donacions són necessàries durant tot l’any. Cada dia calen al voltant de 1.000 donacions de sang a Catalunya, entre altres motius perquè la sang té una caducitat limitada. En el cas de les plaquetes, la vida útil és de només cinc dies.
Les reserves es mantenen actualment en un estat correcte, però l’organisme considera necessari reforçar les donacions durant l’estiu per evitar que disminueixin. La calor, segons els professionals sanitaris, no és un impediment per donar sang, sempre que es prenguin algunes precaucions.
Els donants han d’hidratar-se bé abans i després de la donació i no han d’acudir-hi en dejú. Tant els centres hospitalaris com els espais municipals on es fan les campanyes i els autobusos de donació disposen d’espais climatitzats per garantir unes condicions adequades durant el procés.
La campanya de Solsona també comptarà amb el suport de les entitats locals. La Penya Barcelonista de Solsona i Comarca col·labora des de fa anys durant el mes d’agost per promocionar la donació entre els seus socis i donar-li visibilitat en l’àmbit esportiu. Com a agraïment, durant la jornada del dia 21 sortejarà una samarreta oficial del FC Barcelona de la temporada 2026-2027 i un lot de productes del Solsonès entre les persones que s’acostin a donar sang o plasma.
L’Associació de Donants de Sang del Solsonès, per la seva banda, promou al llarg de l’any la participació en les campanyes i facilita l’accés a la donació a les persones que hi volen participar.
En general, pot donar sang qualsevol persona d’entre 18 i 70 anys, que pesi 50 quilos o més i que tingui bona salut. En el cas de les dones, no poden estar embarassades en el moment de la donació.
La sang que es recull té com a principal destinació els pacients dels hospitals. Una de cada tres donacions, concretament el 34% de les transfusions, es destina actualment a persones amb càncer. Els segueixen els pacients amb malalties de l’aparell digestiu, amb un 15,5%, i els afectats per malalties cardiovasculars, que representen el 12,3%.
L’envelliment de la població també està modificant el perfil dels receptors. L’edat mitjana dels pacients que reben transfusions se situa ja al voltant dels 73 anys, i les persones de més de 70 anys representen el 56,6% dels receptors. Dins d’aquest grup, els pacients de 80 anys o més ja suposen el 32% del total.
Amb la campanya del 21 d’agost, el Banc de Sang vol mantenir el ritme de donacions en un període en què les vacances i les altes temperatures poden reduir la participació. La petició als solsonins és, per tant, continuar donant sang també durant l’estiu perquè les necessitats dels hospitals no s’aturen.
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