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Solsona reforça un mur que havia anat cedint entre els carrers de Busa i el Turp

L’Ajuntament substitueix el tram més malmès després del deteriorament provocat pel pas del temps i diversos episodis de pluja

Un moment dels treballs

Un moment dels treballs / AJ SOLSONA

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Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha iniciat aquesta setmana les obres de reforç d’un mur que havia anat cedint al pas transversal que connecta els carrers del Turp i de Busa, al sector de la Creu de Sant Joan (Cissa). L’actuació afecta l’extrem oriental del grup d’habitatges del Delta Residencial i té com a objectiu consolidar el tram més deteriorat i millorar-ne l’estabilitat.

El mur, construït amb blocs de formigó, havia patit un desplaçament progressiu amb el pas del temps. La situació havia generat inquietud entre el veïnat, que havia traslladat la qüestió a l’Ajuntament durant diverses visites dels regidors de barri.

Els serveis tècnics municipals havien descartat que hi hagués un risc de caiguda imminent, però diversos episodis de pluja havien contribuït a empitjorar l’estat del tram afectat. Davant d’aquesta evolució, el consistori ha optat per intervenir-hi i substituir la part del mur que presentava un deteriorament més gran.

Els treballs han estat encarregats a Excavacions Casas, que ha desmuntat els blocs de formigó existents i està construint una petita escullera de pedra per reforçar el talús i millorar-ne l’estabilitat.

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L’actuació té un pressupost d’11.356 euros i està previst que quedi enllestida abans de finalitzar el mes d’agost.

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