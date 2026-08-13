Solsona reforça un mur que havia anat cedint entre els carrers de Busa i el Turp
L’Ajuntament substitueix el tram més malmès després del deteriorament provocat pel pas del temps i diversos episodis de pluja
L’Ajuntament de Solsona ha iniciat aquesta setmana les obres de reforç d’un mur que havia anat cedint al pas transversal que connecta els carrers del Turp i de Busa, al sector de la Creu de Sant Joan (Cissa). L’actuació afecta l’extrem oriental del grup d’habitatges del Delta Residencial i té com a objectiu consolidar el tram més deteriorat i millorar-ne l’estabilitat.
El mur, construït amb blocs de formigó, havia patit un desplaçament progressiu amb el pas del temps. La situació havia generat inquietud entre el veïnat, que havia traslladat la qüestió a l’Ajuntament durant diverses visites dels regidors de barri.
Els serveis tècnics municipals havien descartat que hi hagués un risc de caiguda imminent, però diversos episodis de pluja havien contribuït a empitjorar l’estat del tram afectat. Davant d’aquesta evolució, el consistori ha optat per intervenir-hi i substituir la part del mur que presentava un deteriorament més gran.
Els treballs han estat encarregats a Excavacions Casas, que ha desmuntat els blocs de formigó existents i està construint una petita escullera de pedra per reforçar el talús i millorar-ne l’estabilitat.
L’actuació té un pressupost d’11.356 euros i està previst que quedi enllestida abans de finalitzar el mes d’agost.
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