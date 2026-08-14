Papallones que volen de nit: Solsona les redescobreix amb un sortida nocturna
El Grup de Natura proposa divendres un cens nocturn al bosc de la rasa de Rotxés per descobrir les espècies que només es deixen veure quan cau la nit
Quan la majoria del bosc queda en silenci i la foscor comença a ocupar els camins, hi ha una part de la natura que tot just inicia la seva activitat. Són les papallones nocturnes, molt menys conegudes que les diürnes però presents en una gran diversitat d’espècies. Solsona tornarà a posar-hi el focus aquest divendres amb una nova edició de la Nit de les Papallones, una activitat que permet acostar-se a aquest món aprofitant precisament les hores en què aquests insectes comencen a moure’s.
La proposta arribarà a la 21a edició i està organitzada pel Grup de Natura del Solsonès i la Societat Catalana de Lepidopterologia. L’activitat consistirà en un cens de papallones nocturnes al bosc de la rasa de Rotxés, on els participants podran observar les espècies que s’acostin als punts de llum instal·lats per facilitar-ne la detecció i identificació.
La llum es convertirà així en una mena de reclam per a una fauna que durant el dia passa sovint desapercebuda. A mesura que les papallones s’hi vagin acostant, els participants podran observar-ne les formes, els colors i les característiques i, amb l’ajuda dels especialistes, intentar identificar les diferents espècies.
L’activitat té també una vessant científica. El cens permet recollir dades sobre la biodiversitat de l’entorn de Solsona i contribuir al coneixement de les poblacions de lepidòpters del territori. Cada observació ajuda a completar un inventari que difícilment es podria obtenir només amb les sortides diürnes habituals.
La Nit de les Papallones proposa, al mateix temps, una manera diferent d’apropar-se a la natura. La foscor obliga a canviar la manera d’observar i converteix qualsevol moviment al voltant de la llum en una descoberta. Una papallona que apareix de sobte, una espècie que no s’havia vist abans o simplement l’activitat d’un bosc que continua despert mentre la majoria de persones dormen formen part de l’experiència.
La trobada començarà a les deu de la nit d'aquest divendres 14 d’agost a l’aparcament del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona, des d’on es farà l’activitat. Els organitzadors recomanen portar frontal, lupa i càmera fotogràfica o telèfon mòbil per poder observar i documentar les papallones.
La participació és gratuïta i no cal inscripció prèvia. Una proposta per descobrir que, quan la nit arriba al Solsonès i bona part de la gent ja ha plegat, el bosc continua tenint la seva pròpia activitat i desenes d'espècies continuen volant sense fer soroll.
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