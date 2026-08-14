Solsona estira la Festa Major fins a deu dies amb música, cultura popular i noves cites
La 373a edició se celebrarà del 4 al 13 de setembre, amb Doctor Prats com a principal reclam musical i un programa que incorpora un correfoc i recupera l’actuació de la Solsona 70
La Festa Major de Solsona s’allargarà enguany fins a deu dies, del 4 al 13 de setembre, amb els actes centrals concentrats, com és habitual, entre el 7 i el 10. La 373a edició mantindrà les cites tradicionals vinculades a la cultura popular, però incorporarà novetats com un correfoc i recuperarà l’actuació de la Solsona 70. El programa suma una seixantena d’activitats, vuit nits de música i la participació d’una vintena d’entitats.
La presentació de la festa ha anat a càrrec de l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i el regidor de Cultura, Albert Colell, acompanyats del representant de Joventut Solsonina, Pau Subirà, i de l’autor del cartell, Ramon-Àngel Davins. Gisbert ha destacat que l’ampliació del calendari permet «estirar la festa» i, alhora, «esponjar» el programa per facilitar que la ciutadania pugui assistir a més activitats. L’alcaldessa ha remarcat que, tot i mantenir «un esquema històric que ens identifica», el programa és flexible i s’adapta cada any «per tal de fer-lo el màxim de popular».
Gisbert també ha remarcat la capacitat de la celebració per incorporar elements nous sense perdre els seus trets característics. En aquest sentit, ha destacat com una de les sorpreses d’enguany el retorn excepcional de l’orquestra Solsona 70, que actuarà el 8 de setembre en el marc de la celebració del 15è aniversari de Joventut Solsonina.
El regidor de Cultura ha posat l’accent en el paper del teixit associatiu, amb una vintena d’entitats implicades en l’organització d’activitats. Colell ha assenyalat també la consolidació de propostes que han funcionat en edicions anteriors, com el vermut-concert organitzat per l’Associació de Dones o el concert posterior a la capta del dia 7, impulsat conjuntament per Joventut Solsonina i l’Agrupació de Geganters.
La programació també ha incorporat noves activitats esportives de tennis, tennis taula i bàsquet, que aprofitaran el marc de la Festa Major. «Hi ha una participació elevada del teixit associatiu», ha remarcat Colell, que ha situat aquesta implicació com un dels elements que permeten ampliar el programa més enllà dels actes estrictament institucionals i tradicionals.
En l’apartat musical, Pau Subirà ha explicat el trasllat del concert de Doctor Prats a la plaça del Camp. El grup actuarà el 10 de setembre amb els solsonins La Quinta com a teloners. Segons Subirà, la sala polivalent «suposava una limitació de capacitat i una restricció de l’edat», motiu pel qual s’ha optat per un espai exterior. «Amb la voluntat de fer la celebració cada cop més popular i participativa, el concert es trasllada a l’exterior», ha explicat.
Subirà també ha apuntat que situar el concert el dia 10 permet facilitar l’assistència dels estudiants universitaris que ja hagin començat el curs. L’actuació de Doctor Prats serà el principal reclam de les vuit nits de música programades, quatre de les quals es faran a l’aire lliure i quatre a la sala polivalent.
L’ampliació del calendari permetrà aprofitar el cap de setmana posterior als dies centrals de la festa, amb actes com l’Aplec independentista del Castellvell, que enguany es trasllada al dissabte 12 de setembre i recupera el concert nocturn a la plaça de Sant Pere. El ball que tradicionalment es feia el dia 10 també canvia de data i es trasllada a l’11 de setembre a la sala polivalent.
La declaració de Festa patrimonial d’interès nacional manté com a eix les convocatòries centenàries del 7 al 9 de setembre, amb la manifestació gegantera com un dels moments principals. El programa incorpora enguany un correfoc el dia 9 al vespre, a proposta de la colla de diables La Xera.
La programació arrencarà musicalment el 4 de setembre amb el Concert de vigília, protagonitzat per Arnau Tordera i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. El líder d’Obeses hi presentarà dues estrenes absolutes inspirades en l’univers festiu de la ciutat. L’endemà, Camerata Bacasis oferirà a la sala polivalent l’espectacle Opus nova, dins del concert solidari de Solsonès Obert al Món.
El dia 7, després de la capta i el sopar, la plaça Major acollirà les actuacions de Deskunde i l’orquestra Fantasia, mentre que Son de l’Havana actuarà a la plaça del Camp. L’endemà, la Solsona 70 tornarà als escenaris per celebrar el 15è aniversari de Joventut Solsonina amb una revetlla especial a la plaça del Camp. La mateixa nit, la sala polivalent acollirà les actuacions de Banda Neon, DJ Monty i DJ K-Zu.
La nit del 9 estarà protagonitzada per La Principal de la Bisbal, mentre que l’11 serà el torn de l’orquestra Junior’s. L’Aplec independentista es tancarà el dia 12 amb les havaneres i cançons de taverna de De Gairó i l’actuació de Statu Quoniam.
El programa també reforça la presència de la cultura popular i les arts escèniques. Lacetània Teatre estrenarà Quan les oques van al camp, una adaptació de La ratera d’Agatha Christie, coincidint amb el 50è aniversari de la mort de l’escriptora britànica. El públic familiar podrà veure el dia 9 Gota, de Txema Muñoz, reconegut amb el Premi Max i el Premi FETEN 2026 al millor espectacle de carrer. L’endemà, Xiula tornarà a Solsona amb el muntatge Xiulant.
La Festa Major també incorporarà diverses propostes esportives, amb convocatòries de tennis, tennis taula i bàsquet, que se sumen als cinc dies d’activitats esportives previstos. El Concurs de músics al carrer, organitzat per Joventut Solsonina, arribarà a la quinzena edició amb cinc grups participants, un nou sistema de selecció i un únic premi.
El programa inclourà igualment l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, el 10 de setembre al vespre, que enguany tindrà com a ponent el solsoní Raül Garrigasait, doctor en Filologia Clàssica, escriptor, traductor i editor, i guardonat aquest any amb el Premi Crítica Serra d’Or d’assaig.
La festa tindrà un pressupost aproximat de 160.500 euros, dels quals 32.800 es destinaran als concerts joves, 21.000 a les orquestres, 10.600 a altres concerts, 15.140 a sonorització i serveis tècnics i 14.276 a pirotècnia. En conjunt, un 33% del pressupost es destina a activitats adreçades al públic jove.
El cartell d’aquesta edició torna a ser obra de l’artista solsoní Ramon-Àngel Davins, que ha guanyat per segon any consecutiu el concurs. L’aquarel·la té els cavallets com a protagonistes, un element del patrimoni festiu solsoní documentat almenys des del segle XVII.
El programa també incorpora cinc articles divulgatius sobre episodis i aniversaris de la història local. Entre els continguts hi ha un estudi sobre els orígens solsonins de Gaietà Ripoll Pla, amb motiu del bicentenari de la seva execució, i articles dedicats als 50 anys d’Amisol i de l’Orquestra Patinfanjàs i als 35 anys de la samarreta de la Festa Major. El programa inclou també un treball sobre tres sonets dedicats a la Mare de Déu del Claustre.
Amb 60 actes en deu dies, la participació d’una vintena d’entitats i una programació que combina tradició, música, cultura, espectacles i esport, la Festa Major amplia enguany el calendari sense modificar l’estructura dels dies centrals. L’Ajuntament defensa que l’allargament permet repartir millor les activitats i facilitar l’assistència a les diferents convocatòries.
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- Quins són els símptomes de dany a la retina per mirar un eclipsi? Quan cal anar al metge?